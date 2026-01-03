Trump: Maduro végleg eltűnt a venezuelai politikából

„Addig fogjuk irányítani az országot, amíg biztonságos, megfelelő és megfontolt átmenetet nem tudunk végrehajtani” – mondta a floridai Mar-a-Lago klubjából tartott sajtótájékoztatón. „Nem akarunk belekeveredni abba, hogy valaki más kerüljön be, és ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint az elmúlt hosszú években. Tehát mi fogjuk irányítani az országot.”

Trump nem közölt ütemtervet arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig várható egy ilyen hatalomátadás.

Donald Trump elnök szombaton bejelentette, hogy Caracasban lekapcsolták a villanyt, amikor Nicolás Maduro venezuelai vezetőt elfogták az éjszaka folyamán, és méltatta a misszió végrehajtásában részt vevőket.

„A világon egyetlen nemzet sem lenne képes elérni azt, amit Amerika tegnap elért, vagy őszintén szólva, rövid idő alatt minden venezuelai katonai kapacitás tehetetlenné vált, mivel katonáink férfiai és női tagjai, akik velünk, a bűnüldöző szervekkel együttműködve sikeresen elfogták Madurót az éjszaka közepén. Sötét volt, Caracas fényei nagyrészt ki voltak kapcsolva egy bizonyos szakértelmünk miatt” – mondta Trump egy sajtótájékoztatón percekkel ezelőtt.

„Sötét volt és halálos” – tette hozzá Trump.

Dél-floridai Mar-a-Lago rezidenciájáról nyilatkozva Trump rendkívül hatékonynak nevezte a műveletet, és elmondta, hogy jelentős amerikai katonai eszközöket vettek igénybe.

„Ha azt látták volna, amit én láttam tegnap éjjel, rendkívül le lettek volna nyűgözve. Nem tudom, hogy valaha láthatják-e majd, de egészen elképesztő volt. Egyetlen amerikai katona sem vesztette életét, és egyetlen darab amerikai haditechnikai eszköz sem semmisült meg. Számos helikopter, repülőgép és rengeteg ember vett részt az akcióban” – mondta.

„Sok helikopter, sok repülőgép és nagyon-nagyon sok ember vett részt abban a harcban” – tette hozzá az elnök.

„Most ott vagyunk, és amit sokan nem értenek – de érteni fognak, amikor kimondom –, ott is maradunk addig, amíg a megfelelő átmenet végbe nem megy. Vagyis lényegében addig mi működtetjük az országot, amíg egy helyes és biztonságos átmenet meg nem valósul” – folytatta.

Megjegyezte: "Ahogy mindenki tudja, a venezuelai olajipar hosszú idő óta teljes kudarc, egy totális csőd volt. Hosszú időn keresztül. A kitermelés szinte semmi volt ahhoz képest, amennyit valójában termelhettek volna, és ahhoz képest, ami akár meg is valósulhatott volna. Most azt tervezzük, hogy az Egyesült Államok hatalmas olajvállalatai, a világ legnagyobbjai, belépnek az országba, milliárd dollárokat fektetnek be, helyreállítják a súlyosan tönkretett infrastruktúrát – az olajinfrastruktúrát –, és újra bevételt termelnek az országnak. És készen állunk egy második, sokkal nagyobb támadás végrehajtására is, ha szükség lesz rá".

Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok készen áll egy második támadásra Venezuela ellen, ha szükséges – bár azt sugallta, hogy erre már nincs szükség, miután a katonáknak egy éjszakai rajtaütés során sikerült elfogniuk Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét.

„Felkészültünk egy második hullám végrehajtására, ha szükséges lenne – valójában azt feltételeztük, hogy egy második hullám szükséges lesz, de most valószínűleg nem az” – mondta Trump szombaton a floridai Palm Beachen elmondott beszédében, miközben beszámolt a műveletről.

„Az első hullám, ha annak akarjuk nevezni, az első támadás annyira sikeres volt, hogy valószínűleg nem kell másodikat csinálnunk, de felkészültünk egy második hullámra, egy sokkal nagyobbra” – folytatta.

Az elnök megismételte azon megjegyzéseit, hogy a szombat kora reggeli órákban végrehajtott hadművelet, amelyben az amerikai elit erők kirángatták Maduro-t és feleségét a hálószobájukból, „célzott” hadművelet volt.

Hozzátette, hogy a későbbi katonai műveletek Venezuelában a tervezési fázisban vannak, de a kormányzatnak „valószínűleg nem lesz szüksége” rájuk.

Az amerikai elnök szerint Venezuela és az Egyesült Államok jövőbeli együttműködése alapvetően megváltoztathatja az ország sorsát. Úgy vélte, „ez a partnerség gazdaggá, függetlenné teszi és biztonságba helyezi a venezuelai embereket”, és külön hangsúlyozta, hogy ez azoknak a venezuelaiaknak is megkönnyebbülést hoz majd, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek. Trump szerint „ők rengeteget szenvedtek, mindent elvettek tőlük, de nem fognak többé szenvedni”.

A volt elnök súlyos vádakat fogalmazott meg Nicolás Maduroval szemben. Kijelentette, hogy „az illegitim diktátor Maduro egy hatalmas bűnszervezet feje volt”, amely óriási mennyiségű kábítószert juttatott az Egyesült Államokba. A vádiratra hivatkozva azt mondta: Maduro „személyesen felügyelte a Cartel de los Soles nevű kegyetlen kartellt”, amely – Trump szerint – „számtalan amerikai haláláért felelős”, és „az évek során amerikaiak százezrei haltak meg miatta”.

Trump közölte, hogy Maduro és felesége az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembenézni, és Amerikában állnak bíróság elé. Elmondása szerint jelenleg egy hajón vannak, amely New York felé tart, majd döntés születik arról, hogy New Yorkban vagy Floridában folytatódik az eljárás. Úgy fogalmazott: „olyan emberekről van szó, akik ellen elsöprő bizonyítékok állnak rendelkezésre”, és hozzátette, hogy ő maga is látta ezeket az anyagokat. Mint mondta, „egyszerre volt borzalmas és lélegzetelállító látni, hogy mindez évekig megtörténhetett”.

Trump szerint Maduro elnöki mandátumának lejárta után is hatalomban maradt, és „szüntelen erőszak-, terror- és felforgató hadjáratot folytatott az Egyesült Államok ellen”, amellyel nemcsak az amerikai embereket, hanem az egész térség stabilitását is fenyegette.

Az elnök azt is állította, hogy Maduro gyilkos bandákat küldött az Egyesült Államokba, köztük a hírhedt Tren de Aragua bűnszervezetet. Elmondása szerint ezek a csoportok „amerikai közösségeket terrorizáltak országszerte”, és konkrét példaként Coloradót említette, ahol – szavai szerint – „lakóházakat vettek át, emberek ujjait vágták le, ha a rendőrséghez fordultak”. Trump ugyanakkor hozzátette: „most már nem ilyen kegyetlenek”.

A beszéd végén Trump ismét visszatért Maduro felelősségére, kijelentve, hogy az általa küldött bandák „amerikai nőket és gyermekeket erőszakoltak meg, kínoztak és gyilkoltak meg”, és hangsúlyozta: Maduro mostantól soha többé nem jelenthet fenyegetést sem amerikai, sem venezuelai állampolgárokra.

Donald Trump arról is beszélt, hogy Venezuela teljes olajipari vagyonát az Egyesült Államoktól vették el, hangsúlyozva: „ez a mi tulajdonunk volt, mi építettük fel”. Úgy fogalmazott, korábban egyetlen amerikai elnök sem volt hajlandó fellépni ez ellen, miközben más adminisztrációk „tízezer mérföldekkel odébb vívtak háborúkat”. Trump szerint az amerikai tudás, elszántság és szakértelem építette fel Venezuela olajiparát, amelyet aztán a szocialista rezsim erőszakkal elrabolt az Egyesült Államoktól.

Az elnök kijelentette: az Egyesült Államok megvédi határait, felszámolja a kartelleket, megállítja a terroristákat, és minden külső és belső fenyegetéssel szemben megvédi állampolgárait. Hangsúlyozta, hogy más elnökök talán nem rendelkeztek ehhez kellő bátorsággal, ő azonban soha nem fogja megengedni, hogy bűnözők vagy terroristák következmények nélkül lépjenek fel Amerika ellen.

Trump szerint a Maduro elfogásához vezető művelet figyelmeztetés mindazok számára, akik az amerikai szuverenitást vagy amerikai életeket veszélyeztetnének. Külön kiemelte, hogy a venezuelai olajembargó teljes egészében érvényben marad, az amerikai haditengerészeti erők továbbra is készenlétben állnak, és az Egyesült Államok minden katonai opciót fenntart, amíg követelései maradéktalanul nem teljesülnek.

Hozzátette: Venezuela politikai és katonai vezetőinek tudniuk kell, hogy ami Maduróval történt, velük is megtörténhet, ha nem tisztességesen bánnak saját népükkel. Trump kijelentette, hogy a „diktátor és terrorista” Maduro végleg eltűnt a venezuelai politikából, és szerinte az ország népe újra szabad.