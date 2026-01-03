Támadás érte Venezuelát

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban, Caracasban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva.

Kép a Fuerte Tiunánál, Venezuela legnagyobb katonai komplexumában kitört tűzről, a 2026. január 3-án Caracasban történt robbanássorozat után. Hangos robbanások, repülőgépek átrepülésére emlékeztető zajok hallatszottak Caracasban január 3-án hajnali 2 óra körül (06:00 GMT) – jelentette egy AFP újságíró.

Caracasban legalább hét robbanás és alacsonyan repülő repülőgépek hangja hallatszott helyi idő szerint hajnali két óra körül (06:00 magyar idő szerint), jelentette az Associated Press. A Caracasból közzétett felvételeken CH-47 helikopterek láthatók, amelyek a amerikai hadsereg fegyverzetében vannak.

A CNN szerint az első robbanás helyi idő szerint 01:50-kor (06:50 magyar idő szerint) történt. A televíziós csatorna jelzi, hogy a város egyes részein nincs áram. A Reuters szerint a város déli részén, ahol egy nagy katonai bázis található, szintén nincs áram.

„A robbanás olyan erős volt, hogy utána remegett az ablakom” – mondta a CNN tudósítója, Osmari Hernandez.

Egy, a CNN által megszerzett és ellenőrzött videón két füstfelhő látható, amelyek a város fényei közepette emelkednek az éjszakai égbolt felé. Az egyik füstfelhő tövében narancssárga fény látható. Aztán egy másik helyen rövid időre felvillanás látható, majd tompa dübörgés hallatszik.

A közösségi médiában látható felvételek szerint páncélosok is megjelentek Caracas utcáin, amelyek az elnöki palota felé haladtak.

Az Efecto Cocuyo és a Tal Cual Digital venezuelai hírügynökségek arról számoltak be, hogy robbanásokat hallottak Caracastól északra fekvő La Guaira államban és az ország partvidékén, valamint Miranda állam tengerparti városában, Higuerotéban is.

Nem hivatalos jelentések szerint az ország védelmi miniszterének, Padrino Lópeznek a házát is találat érte, aki állítólag meghalt.

Gustavo Petro kolumbiai elnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy légitámadás érte Caracast.

„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták” - írta Petro az X közösségi oldalon azt követően, hogy szemtanúk helyi idő szerint kora hajnalban robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosból.

A kolumbiai elnök egyúttal kérte, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.

Donald Trump elnök szombat kora reggel bejelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”.

Venezuela „katonai agresszióval” vádolja az Egyesült Államokat; Maduro aktiválja a védelmi terveket

Venezuela kormánya elítélte az Egyesült Államok „nagyon komoly katonai agresszióját” az ország több része ellen, miután szombat kora reggel robbanásokról érkeztek jelentések a fővárosból, Caracasból és más helyszínekről.

Egy közleményben a kormány azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy támadták Caracast, valamint Miranda, Aragua és La Guaira államokat.

Nicolás Maduro elnök szükségállapotot hirdetett, és elrendelte, hogy minden nemzetvédelmi tervet „a megfelelő időben és a megfelelő körülmények között” hajtsanak végre – áll a kormány közleményében.

Felszólította továbbá Venezuela társadalmi és politikai erőit, hogy mozgósítsák magukat és védjék meg az országot.

„Venezuela népe és a bolivári nemzeti fegyveres erők tökéletes népi-katonai-rendőri egységben vonultak be a szuverenitás és a béke garantálása érdekében” – olvasható a közleményben.

A közlemény szerint Venezuela panaszt fog benyújtani az ENSZ Biztonsági Tanácsához, az ENSZ főtitkárához és más nemzetközi szervezetekhez is, követelve az Egyesült Államok elítélését.

Kolumbia és Kuba aggodalmát fejezte ki a venezuelai helyzet miatt

„A kolumbiai kormány elutasít minden olyan egyoldalú katonai akciót, amely súlyosbíthatja a helyzetet vagy veszélybe sodorhatja a civil lakosságot” – írta Gustavo Petro elnök az X-en.

Hozzátette, hogy országa „mély aggodalommal” figyeli a szomszédos Venezuelában uralkodó helyzetet, és felszólította az összes érintett felet, hogy tartózkodjanak az eszkalációs lépésektől, az Egyesült Államokat nem említve.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök egy X-en közzétett bejegyzésében bírálta az Egyesült Államok Venezuela elleni „bűnös” támadását.

„Kuba elítéli az Egyesült Államok Venezuela elleni bűnöző támadását, és sürgősen követeli a nemzetközi közösség válaszát ellene. A béke övezetét brutálisan támadják.”

Kitiltották az amerikai repülőgépeket a venezuelai légtérből

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szombaton megtiltotta az amerikai repülőgépek számára, hogy a venezuelai légtérben minden magasságban repüljenek, a „folyamatos katonai tevékenységgel járó repülésbiztonsági kockázatokra” hivatkozva.

Az ügynökség négy NOTAM-ot (közleményt a légi misszióknak) adott ki hajnali 1 óra körül (ET), amelyek négy repüléstájékoztató régiót fedtek le Venezuelában és környékén: San Juan, Piarco, Maiquetia és Curaçao.

Az FAA nem közölte, hogy melyik hadsereg vett részt a tevékenységben.

Trump szerint az USA beszorította Venezuelát, és Madurót kiűzték az országból

Donald Trump elnök szombat kora reggel bejelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”, és hogy Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és kiutasították az országból.

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel kiűztek az országból” – írta a Truth Social oldalon.

„Ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre. A részleteket később közöljük. Ma délelőtt sajtótájékoztató lesz Mar-a-Lagóban” – tette hozzá.

Venezuelai védelmi miniszter: Az amerikai légicsapások városi területeket értek

Vladimir Padrino López venezuelai védelmi miniszter szerint az Egyesült Államok szombati támadása Venezuela városi területeit érte, amerikai harci helikopterekről kilőtt rakétákkal.

Azt mondta, hogy Venezuela jelenleg információkat gyűjt a halottak és sebesültek számáról, és megerősítette, hogy megtámadták a caracasi Fort Tiuna katonai létesítményt.

Lopez ragaszkodott ahhoz, hogy az ország ellenálljon a külföldi csapatok jelenlétének az országban.

„Ez a támadás a legnagyobb felháborodást jelenti, amit az ország valaha elszenvedett” – tette hozzá.

Az alelnök szerint a venezuelai kormány nem tud Maduro és az first lady hollétéről

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök azt nyilatkozta, hogy a kormány nem tudja, hol van Nicolás Maduro elnök és Cilia Flores first lady.

Donald Trump amerikai elnök szombat kora reggel bejelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”, és hogy Madurót és feleségét elfogták és kiutasították az országból.

„Azonnali bizonyítékot követelünk Donald Trump elnök kormányától Maduro elnök és az first lady életére vonatkozóan” – mondta Rodríguez egy hanghívásban az állami VTV Venezuela televíziónak.

Hozzátette, hogy az amerikai támadás tisztviselők, katonák és civilek életét követelte országszerte.

Maduro amerikai őrizetben van

Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai őrizetben van – jelentette be Marco Rubio külügyminiszter . Szavait Mike Lee republikánus szenátor idézte.

„Épp most fejeztem be a telefonbeszélgetést Marco Rubióval. Tájékoztatott, hogy Nicolás Madurot amerikai katonák tartóztatták le az Egyesült Államokban indított büntetőeljárást, és hogy a ma látott erőteljes intézkedéseket az elfogatóparancsot végrehajtók védelme érdekében hozták” – írta Lee a közösségi médiában.