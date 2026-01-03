Részletek derültek ki Maduro elfogásáról

Az amerikai hadművelet, amelynek célja Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása volt, fél órán át tartott, és heves vitát váltott ki arról, hogy előzetesen egyeztették-e az ország vezetőjével.

Legalább hét robbanás történt Venezuela fővárosában, ami miatt emberek menekültek az utcára, más közösségi média felhasználók pedig robbanásokról számoltak be. Nem világos, hogy voltak-e áldozatok. Maga az állítólagos támadás kevesebb mint 30 percig tartott, de nem világos, hogy terveznek-e további intézkedéseket. — írja az AP.

Korábban Mike Lee szenátor a közösségi médiában Marco Rubio külügyminiszterre hivatkozva arról számolt be, hogy a katonai bázisok, repülőterek, kikötők és más létesítmények elleni rakétatámadásokat azért hajtották végre, hogy eltereljék a figyelmet Nicolás Maduro és felesége elfogásáról.

Közvetlenül ezután névtelen venezuelai ellenzéki személyiségek elmondták a SkyNewsnak gyanújukat: a venezuelai elnök elfogását esetleg magával Maduroval koordinálták. Ez magyarázhatja a művelet gyorsaságát. Maduro találkozója egy kínai küldöttséggel az elfogást megelőző napon állítólag alátámasztja ezt az elméletet. A Fehér Ház egy nappal korábban Pekinggel is kommunikált.

Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, hogy meg akarja buktatni Nicolás Maduro hatalmát. Marco Rubio ugyanakkor azt nyilatkozta Mike Lee szenátornak, hogy Maduro ellen büntetőeljárás indul az Egyesült Államokban. Egyes elemzők nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a megállapodásról szóló hírek átverésnek számítanak, amelynek célja az országon belüli ellenállás elnyomása.

Ráadásul Venezuela sem maradt hatalom nélkül. Rendkívüli állapotot hirdettek, és Delcy Rodriguez alelnök átvette az elnöki posztot, az Egyesült Államoktól Maduro és Cilia Flores first lady azonnali „életbizonyítékát” követelve. Az ország védelmi minisztere kijelentette, hogy Venezuela nem fogja megadni magát, és végül győzni fog.

A CNN szerint az amerikai elnök hollétét a CIA az elfogás előestéjén követte nyomon.

Az amerikai támadást Kolumbia, Kuba, Oroszország, Irán, Brazília és Fehéroroszország elítélte.