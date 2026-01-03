Elűzték a venezuelai elnököt?

Pontosan mi történt még nem lehet tudni, lehet, hogy ez csak egy lefejező légitámadás, amely az amerikai szolgálatoknak megfelelően hajnali három órakor indult, pont úgy egyébként, ahogy az 1991-es és a 2003-as amerikai katonai akciók is.

Január 3-án hajnali 2 óra körül hangos robbanások hallatszottak Caracasban, amelyeket repülőgépek hangjai kísértek. A robbanások akkor történtek, amikor Donald Trump amerikai elnök, aki haditengerészeti különleges egységet küldött a Karib-térségbe, felvetette a venezuelai szárazföldi támadás lehetőségét

Ma hajnalban robbanások rázták meg Venezuelát, de nemcsak a fővárost, hanem a Fuerte Tiuna katonai bázist, a La Carlota régi bázist, Higerota repülőteret és több másik katonai objektumot is, sőt a hírek szerint találat érte a Védelmi Minisztérium és az Elnöki Palota épületét is - mondta a Magyar Hírlapnak Somkuti Bálint. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, több helyen felrobbanó katonai eszközöknek a hangját és a látványát lehetett látni, sőt a venezuelai szárazföldi területek fölött köröző amerikai harci, illetve szállítóhelikoptereket is lefilmeztek többen.

Pontosan mi történt még nem lehet tudni, lehet, hogy ez csak egy lefejező légitámadás, amely az amerikai szolgálatoknak megfelelően hajnali három órakor indult, pont úgy egyébként, ahogy az 1991-es és a 2003-as amerikai katonai akciók is - fogalmazott a szakértő, kiemelve, a jelek szerint egy hagyományos shock and awe, azaz lefejező csapásokkal induló amerikai támadást látunk, amelynek a mérete, illetve a célja egyenlőre ismeretlen. Kifejtette, Maduro elnök utasításba adta, hogy indítsák el a venezuelai vészhelyzeti terveket.

„Ezek szerint a venezuelai elnök, aki valószínűleg a támadás egyik fő célpontja volt, még életben van” - jegyezte meg Somkuti Bálint.

A szakértő kiemelte, kérdés az, hogy a rendelkezésre álló körülbelül 5-6 ezer főnyi jellemzően különleges műveleti kiképzéssel rendelkező tengerészgyalogos az mit tud elérni. Nyilván az államhatalmat, azt a gyenge katonai erőt, amivel Venezuela rendelkezik nem fog gondot okozni az Egyesült Államoknak kiiktatni. A hírek szerint kőolajfinomítókat és egyéb értékes célpontokat is találat ért. Azt, hogy a venezuelai államnak a fegyveres erejét az amerikaiak ki tudják egy mozdulattal iktatni az egy másodpercig sem volt kérdés. A folytatás lesz érdekes. Nyilván a cél, hogy megbuktassák Maduro elnököt - húzta alá.

Nem sokkal a támadás után Donald Trump is megszólalt, aki bejelentette, hogy elfogták Madurot és feleségét is.

„Ide tartozik, hogy nagyon furcsa a felvételeken, hogy szinte semmilyen ellentevékenység nem látható a venezuelai erők részéről, még csak kézi fegyverekkel sem lőnek az amúgy sebezhető helikopterekre” - fogalmazott Somkuti Bálint.