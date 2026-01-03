2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

New Yorkban vádat emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen

"Hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon"

MH/ MTI
 2026. január 3. szombat. 15:04
Megosztás

Vádat emeltek az elfogott venezuelai vezető, Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores ellen a New York déli körzetében működő amerikai szövetségi bíróságon - jelentette be Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter a közösségi médiában szombaton közzétett bejegyezésben.

New Yorkban vádat emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen
Nicolas Maduro (j) és felesége, Cilia Flores már az amerikaiak vendégszeretetét élvezi
Fotó: AFP/Federico Parra

A miniszter szerint a házaspár "hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon".

Bondi közlése szerint Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít.

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért - megfogalmazása szerint - elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa "nemzetközi kábítószer-kereskedőnek" nevezett személy elfogásához vezetett.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink