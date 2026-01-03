New Yorkban vádat emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen

Vádat emeltek az elfogott venezuelai vezető, Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores ellen a New York déli körzetében működő amerikai szövetségi bíróságon - jelentette be Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter a közösségi médiában szombaton közzétett bejegyezésben.

Nicolas Maduro (j) és felesége, Cilia Flores már az amerikaiak vendégszeretetét élvezi

A miniszter szerint a házaspár "hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon".

Bondi közlése szerint Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít.

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért - megfogalmazása szerint - elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa "nemzetközi kábítószer-kereskedőnek" nevezett személy elfogásához vezetett.