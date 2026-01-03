2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Megnevezték Maduro utódját Venezuelában

Madurot és feleségét elfogták

MH
 2026. január 3. szombat. 13:33
Megosztás

BelTA hírügynökség szerint Rodriguez alelnök az alkotmány szerint vezetheti Venezuelát.

Megnevezték Maduro utódját Venezuelában
Nicolas Maduro (j) és felesége, Cilia Flores már az amerikaiak vendégszeretetét élvezi
Fotó: AFP/Federico Parra

A venezuelai alkotmány szerint Delcy Rodriguez alelnök veheti át az ország vezetését Nicolás Maduro elnök elfogását követően. A BelTA hírügynökség a Telegramon nevezte meg az utódot.

Makszim Rizsenkov fehérorosz külügyminiszter felhívta venezuelai kollégáját, Ivan Gil Pintót. A fehérorosz külügyminiszter kifejezte támogatását Caracas iránt. Pinto viszont beszélt az amerikai venezuelai célpontok elleni csapásokról.

„Jelenleg, a venezuelai alkotmánnyal összhangban, az állam vezetését Delcy Rodriguez alelnök látja el” – áll a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink