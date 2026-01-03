Megnevezték Maduro utódját Venezuelában

BelTA hírügynökség szerint Rodriguez alelnök az alkotmány szerint vezetheti Venezuelát.

Nicolas Maduro (j) és felesége, Cilia Flores már az amerikaiak vendégszeretetét élvezi

A venezuelai alkotmány szerint Delcy Rodriguez alelnök veheti át az ország vezetését Nicolás Maduro elnök elfogását követően. A BelTA hírügynökség a Telegramon nevezte meg az utódot.

Makszim Rizsenkov fehérorosz külügyminiszter felhívta venezuelai kollégáját, Ivan Gil Pintót. A fehérorosz külügyminiszter kifejezte támogatását Caracas iránt. Pinto viszont beszélt az amerikai venezuelai célpontok elleni csapásokról.

„Jelenleg, a venezuelai alkotmánnyal összhangban, az állam vezetését Delcy Rodriguez alelnök látja el” – áll a közleményben.