Megkezdik a sorkatonaság előkészítését a németek

Január elsejétől a német fiatalok a 18. születésnapjukra megkapják a behívót a katonai szolgálathoz szükséges orvosi vizsgálathoz.

2026. január 1-jétől Németországban minden 18 éves fiatal kap egy digitális kérdőívet a Bundeswehrtől, amelyben alapadatokra, tanulmányokra, testméretekre és fizikai állapotra kérdeznek rá, valamint arra, hogy vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot – írja a Tagesschau.

A kérdőív kitöltése férfiak számára kötelező, elmulasztása vagy hamis adatok megadása bírságot vonhat maga után.

A Bundeswehr a kérdőívben megkérdezi, hogy kívánnak-e önkéntes katonai szolgálatot teljesíteni. Azoknak, akik igennel válaszolnak, nemtől függetlenül meg kell adniuk elérhetőségeiket, majd hamarosan orvosi vizsgálatra hívják őket, feltéve, hogy válaszaik alapvető alkalmasságot mutatnak a szolgálatra. A kitöltött kérdőívek a Bundeswehrt szolgálják, hogy „háború esetén potenciális újoncokból álló csoportra támaszkodhassanak”.

A katonai szolgálat reformját december elején fogadta el a Bundestag. A törvény kimondja, hogy az országos sorkatonasági folyamat hivatalosan a törvény 2026. január 1-jei hatálybalépésével kezdődik. Azonban azoknak a férfiaknak, akik újév napján töltik be 18. életévüket és „nem”-mel jelölik meg a kérdőívet, egyelőre nem kell aggódniuk a besorozás miatt.

A német fegyveres erők szerint a sorkatonasági szervezet még a tervezési és fejlesztési fázisban van.

Ezért az önkénteseket fogják elsőként megvizsgálni. A kitűzött cél 24 sorkatonasági központ létesítése országszerte, bár ezek helyét még nem határozták meg. Ezek a központok várhatóan 2027. július 1-jére kezdik meg működésüket, ekkorra pedig teljes korosztályokat fognak megvizsgálni, vette észre a Mandiner.