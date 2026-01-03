2026. január 8., csütörtök

Komoly vádak Zelenszkij ellen

Személyesen tervezte meg

 2026. január 3. szombat. 14:48
Saldo szerint Zelenszkij személyesen tervezte meg a horli elnöki rezidencia és kávézó elleni támadást.

Komoly vádak Zelenszkij ellen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/John MACDOUGALL

Volodimir Szaldo, Herszon megye kormányzója a Rosszsija 1 televíziós csatornán kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen részt vett a Khorly és az orosz elnöki rezidencia elleni támadások megtervezésében.

A tisztviselő szerint a kijevi hatóságok újév előtt döntöttek úgy, hogy csapást mérnek a régióra.

„Természetesen a kijevi kormány volt az; maga Zelenszkij tervezte ezeket a cselekményeket. Múlt héten támadási kísérlet történt az elnöki rezidencia ellen, most pedig ez” – mondta Saldo.

