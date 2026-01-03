Jön a 20. uniós szankciós csomag?

Az Európai Unió nagykövetei azt tervezik, hogy az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójáig, azaz 2026 februárjáig elfogadják az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagot – számolt be a Welt. A lap értesülései szerint az intézkedések célja Moszkva további büntetése az agresszió miatt, valamint az orosz gazdaság mélyrehatóbb gyengítése.

Az új csomag a beutazási tilalmak és vagyonbefagyasztások kiterjesztése mellett kiemelt figyelmet fordít azokra a személyekre és szervezetekre, akik felelősek az ukrán gyermekek Oroszországba történő jogellenes elszállításáért és ideológiai „átneveléséért”. Európai diplomaták szerint emellett további szigorítások várhatók az energiaszektorban és a bankrendszerben, valamint újabb lépéseket tesznek a meglévő szankciók kijátszását lehetővé tevő kiskapuk bezárására, vette észre a Kárpát Hír.

Brüsszelben ismét napirendre került az orosz uránimport tilalma, amely közvetlenül az orosz állami atomenergetikai ügynökséget, a Roszatomot sújtaná. A lépést számos tagállam régóta követeli, ám a Welt szerint a javaslat továbbra is ellenállásba ütközik: „Franciaország és Belgium továbbra is ellenzi a nukleáris fűtőanyagok embargóját.”

Diplomáciai források szerint bár ezek az országok képesek lennének beszerezni a szükséges uránt Dél-Afrikából, Ausztráliából vagy Kanadából, ez jelentős költségnövekedéssel járna atomerőműveik üzemeltetésében.

Az Európai Unió legutóbb októberben hagyta jóvá a 19. szankciós csomagot, amely elsősorban a Kreml bevételeinek csökkentésére, az intézkedések harmadik országokon keresztüli kijátszásának megakadályozására, valamint az orosz olajat szállító „árnyékflotta” korlátozására összpontosított.