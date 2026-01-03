Felfoghatatlan ukrán adat

Tovább folytatódott az ukrán államadósság növekedése: december elejére a teljes állami és államilag garantált adósságállomány elérte a 8,62 billió hrivnyát, ami átszámítva 204,22 milliárd dollárt tesz ki – közölte az ukrán Pénzügyminisztérium.

Domináns a külső eladósodás

A tárca tájékoztatása szerint a novemberi növekedés mértéke kiemelkedő volt: egy hónap alatt 340,33 milliárd hrivnyával (7,03 milliárd dollárral) duzzadt a kötelezettségállomány. Az adósságszerkezetben továbbra is a külföldi hitelezők felé fennálló tartozás a meghatározó, vette észre a Kárpát Hír.

Az adósság szerkezete számokban

Külső adósság: 157,1 milliárd dollár (a teljes összeg 76,93%-a).

157,1 milliárd dollár (a teljes összeg 76,93%-a). Belső adósság: 47,12 milliárd dollár (23,07%).

47,12 milliárd dollár (23,07%). Közvetlen államadósság: 197,41 milliárd dollár (96,67%).

197,41 milliárd dollár (96,67%). Államilag garantált adósság: 6,81 milliárd dollár (3,33%).

Súlyos terhek a következő évekre

A Számvevőszék auditjához kapcsolódó, a 2026–2028-as időszakra vonatkozó adósságstratégia adatai szerint a törlesztési kötelezettségek jelentős nyomást helyeznek majd a költségvetésre. A következő három évben Ukrajnának átlagosan évi 1,19 billió hrivnyát kell fordítania adósságszolgálatra, ami az ország előrejelzett bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 10,4 százalékát teszi ki.