Felfoghatatlan ukrán adat
Egy hónap alatt
Domináns a külső eladósodás
A tárca tájékoztatása szerint a novemberi növekedés mértéke kiemelkedő volt: egy hónap alatt 340,33 milliárd hrivnyával (7,03 milliárd dollárral) duzzadt a kötelezettségállomány. Az adósságszerkezetben továbbra is a külföldi hitelezők felé fennálló tartozás a meghatározó, vette észre a Kárpát Hír.
Az adósság szerkezete számokban
- Külső adósság: 157,1 milliárd dollár (a teljes összeg 76,93%-a).
- Belső adósság: 47,12 milliárd dollár (23,07%).
- Közvetlen államadósság: 197,41 milliárd dollár (96,67%).
- Államilag garantált adósság: 6,81 milliárd dollár (3,33%).
Súlyos terhek a következő évekre
A Számvevőszék auditjához kapcsolódó, a 2026–2028-as időszakra vonatkozó adósságstratégia adatai szerint a törlesztési kötelezettségek jelentős nyomást helyeznek majd a költségvetésre. A következő három évben Ukrajnának átlagosan évi 1,19 billió hrivnyát kell fordítania adósságszolgálatra, ami az ország előrejelzett bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 10,4 százalékát teszi ki.