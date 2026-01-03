Elon Musk Orbán Viktornak adott igazat

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg a migráció európai kezelésével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a jelenség nem pusztán jogi, hanem mélyen társadalmi és politikai dimenziókat is magában foglal. „A migrációs kérdés olyan bonyolult” – kezdte beszédét – amire Elon Musk az X-en reagált –, majd jogi szempontból leegyszerűsítette a problémát: „Átmenni a határon engedély nélkül, bűncselekmény. Pont” - vette észre a Mandiner.

Szerinte azonban a migráció valójában egyfajta csere, amely az eredeti, született választók cseréjével jár, valakire másra. Ez a kijelentés arra utal, hogy a migráció nem csupán demográfiai, hanem politikai következményekkel is jár, különösen a baloldal tervei fényében. Orbán szerint a migráció a baloldal részletes, érvényes terve, amely nélkülöz minden összeesküvés-elméletet.

„Az elmúlt 150 év Európában, beleértve az Egyesült Királyságot is, az európai politika a két törzs versenye volt” – fogalmazott, majd leszögezte: „Az egyik azok, akik úgy gondolják, hogy maradnunk kellene az Európa hagyományos kereteiben és értékrendszerében, ahogy volt, nemzet, szabadság, kereszténység. Ennyi.”

„Igaz” – fogalmazta meg véleményét Orbán gondolatairól Elon Musk, a világ leggazdagabb embere.