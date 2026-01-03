Elképesztő ukrán mérleg

A térképen alig látszik, a valóságban azonban százezrek életébe került: ez a valódi ára az orosz „lassú háborúnak” Ukrajnában.

A DeepState nyílt forráskódú térképészeti projekt éves összegzése szerint Oroszország 2025-ben összesen 4336 négyzetkilométer ukrán területet foglalt el, ami Ukrajna teljes területének kevesebb mint 1 százaléka.

A szám önmagában csekélynek tűnhet, az elemzés azonban arra figyelmeztet: a 2025-ös év az ukrán védelem számára „igazán nehéz” volt.

Az orosz hadsereg lassú, felőrlő előrenyomulást folytatott, és olyan régiókban is megjelent, ahol korábban nem volt jelen, így Dnyipropetrovszk megyében (0,6%) és Szumi megyében (1,0%) is.

A megszállás mértéke régiónként jelentős eltéréseket mutat, írta meg a Mandiner.

Donyeck megyében az orosz ellenőrzés már közel 78 százalékos, ami egyetlen év alatt tíz százalékpontos növekedést jelent.

Zaporizzsja megyében a megszállás aránya nagyjából 75 százalék, míg Herszon megyében 72 százalékon stagnál.

Luhanszk megye gyakorlatilag teljes egészében orosz kézen van.

Összességében Moszkva 2014, vagyis a Krím és a Donbász annektálásának kezdete óta több mint 116 ezer négyzetkilométert, Ukrajna területének mintegy 19 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

A katonai helyzet politikai értelemben sem mutat enyhülést. A jelentés szerint Vlagyimir Putyin továbbra is maximalista követeléseket fogalmaz meg, és az Egyesült Államok közvetítésével zajló egyeztetések ellenére elutasítja a tűzszünetet. Bár egy húszpontos béketerv a de facto frontvonalak elismerésével számolna, Moszkva nem hátrál, hanem fenntartja a katonai nyomást – még jelentős emberveszteségek árán is.

Az előrenyomulás ára drámai: az ukrán vezérkar adatai szerint Oroszország csak 2025-ben mintegy 418 ezer katonát veszített halottakban és sebesültekben. A BBC Russia vizsgálata eddig több mint 156 ezer elesett orosz katona halálát erősítette meg név szerint – a valós szám azonban szakértők szerint ennél jóval magasabb lehet.