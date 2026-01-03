2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egy hadifogoly felfedte szökésének okát az ukrán fegyveres erőktől

„Nem volt világos, hogy ki kire lőtt"

MH
 2026. január 3. szombat. 11:36
Megosztás

Az elfogott Vovcsenko azt állította, hogy a „baráti tűz” miatt dezertált az ukrán fegyveres erőktől.

Egy hadifogoly felfedte szökésének okát az ukrán fegyveres erőktől
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

Pavlo Vovcsenko, az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) jelenleg fogságban lévő katonája kijelentette, hogy a fronton uralkodó káosz és a saját hadserege tüzében elszenvedett halálos áldozatok miatt menekült el a hadseregből – jelentette a RIA Novosti.

Szerinte zűrzavar uralkodott a frontvonalakon. „Nem volt világos, hogy ki kire lőtt. ...És voltak, akik a mieink voltak, és akik nem. Sehol sem volt világos, hogy ki kire lőtt” – mondta Vovcsenko.

Leírt egy incidenst, ami az utolsó csepp volt a pohárban számára. Miután csoportja elhagyta a pozícióját, egy másik egység lépett be, és azonnal dróntámadás érte. Vovcsenko azt állítja, hogy tanúja volt két bajtársa halálának és további három sebesült elmenekülésének. Ezután úgy döntött, hogy dezertál.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink