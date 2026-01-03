Az elfogott Vovcsenko azt állította, hogy a „baráti tűz” miatt dezertált az ukrán fegyveres erőktől.

Pavlo Vovcsenko, az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) jelenleg fogságban lévő katonája kijelentette, hogy a fronton uralkodó káosz és a saját hadserege tüzében elszenvedett halálos áldozatok miatt menekült el a hadseregből – jelentette a RIA Novosti.

Szerinte zűrzavar uralkodott a frontvonalakon. „Nem volt világos, hogy ki kire lőtt. ...És voltak, akik a mieink voltak, és akik nem. Sehol sem volt világos, hogy ki kire lőtt” – mondta Vovcsenko.

Leírt egy incidenst, ami az utolsó csepp volt a pohárban számára. Miután csoportja elhagyta a pozícióját, egy másik egység lépett be, és azonnal dróntámadás érte. Vovcsenko azt állítja, hogy tanúja volt két bajtársa halálának és további három sebesült elmenekülésének. Ezután úgy döntött, hogy dezertál.