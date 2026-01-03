Külföld
Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen
Vizsgálják, hogy a hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak
A Wallis (Valais) kantonban, Crans-Montana divatos alpesi üdülőhelyen működő bár üzletvezetői ellen "gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás" miatt indult hivatalos vizsgálat - jelentette be a rendőrség és a kanton főügyésze egy közleményben. Az eljárás eredménye vádemelés lehet a felelősök ellen.
A hatóságok pénteken közölték, hogy feltételezésük szerint a pezsgősüvegekben elhelyezett gyertyáktól gyulladt ki a mennyezet hangszigetelő rétege. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak, és engedélyezték-e gyertyák használatát a bárban.