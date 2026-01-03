2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen

Vizsgálják, hogy a hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak

MH/ MTI
 2026. január 3. szombat. 20:13
Hivatalos bűnügyi vizsgálatot indítottak a hatóságok annak a svájci bárnak a két francia üzletvezetője ellen, amelyben a szilveszteréjjel kitört tűzben negyvenen meghaltak és száztizenkilencen megsérültek.

Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen
A fájdalom mécsesei és virágai a luxus svájci síparadicsomban, Crans-Montanában lévő bár előtt, ahol az óév utolsó napján keletkezett tűzben legkevesebb 40 ember vesztette életét és több mint százan megsebesültek
Fotó: AFP/Robin Millard

A Wallis (Valais) kantonban, Crans-Montana divatos alpesi üdülőhelyen működő bár üzletvezetői ellen "gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás" miatt indult hivatalos vizsgálat - jelentette be a rendőrség és a kanton főügyésze egy közleményben. Az eljárás eredménye vádemelés lehet a felelősök ellen.

A hatóságok pénteken közölték, hogy feltételezésük szerint a pezsgősüvegekben elhelyezett gyertyáktól gyulladt ki a mennyezet hangszigetelő rétege. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak, és engedélyezték-e gyertyák használatát a bárban.

