„A katonai hírszerzés vezetőjeként betöltött pozíciójának köszönhetően Budanov az egyik olyan ukrán vezető, aki a legjobban ismeri az Ukrajna előtt álló ellenséget” – hangsúlyozta a Le Monde.

Tegnap, január 2-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kirill Budanovot nevezte ki az Elnöki Hivatal új élére. Az altábornagy hatalmas hatalommal bír az országban a GUR sikeres különleges műveleteinek köszönhetően, amelyet az ő vezetésével hajtottak végre, és az Oroszországi Föderációval a fogolycserék terén szerzett tapasztalata, valamint az ellenség ismerete kulcsfontosságú előnyökké válik Kijev számára egy döntő diplomáciai pillanatban – írja a Le Monde.

Fényes győzelmek

A kiadvány felidézte, hogy a 2014-ben Kelet-Ukrajnában indított terrorellenes művelet kezdete óta a különleges erőknél és a hírszerzésnél betöltött pályafutása során annyi harci sebesülést és kitüntetést szerzett, mint érdemrendet. 2020-ban az Ukrán Védelmi Minisztérium (GUR) Fő Hírszerző Igazgatóságának vezetője lett, 2022-ben pedig teljes körű orosz invázióval nézett szembe.

A kiadvány hangsúlyozta, hogy Budanov csodálatra méltóan megbirkózott az összes kihívással, számos sikeres hadműveletet hajtott végre orosz területen. Az a tény, hogy időnként maga is titokban részt vesz a frontvonalak mögötti műveletekben, csak megerősítette tekintélyét Ukrajnán belül.

Egy névtelen forrás azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy Budanov kinevezése az OP élére nem teljesen meglepetés.

„Budanov egyike azon keveseknek, és valószínűleg az egyetlen személynek, aki nem tagja az elnöki kabinetnek, és megengedheti magának, hogy kopogás nélkül belépjen Zelenszkij kabinetjébe” – osztotta meg a közlemény.

A kiadvány megjegyezte, hogy a Budanov vezette GUR jelentős sikereket ért el az Oroszországi Föderáció teljes körű inváziója során az orosz agresszió elrettentésében. Például 2023. augusztus 24-én egy GUR-különítmény egy éjszakai partraszállás során kitűzte Ukrajna zászlaját az ideiglenesen megszállt Krímben. A különleges erők egységének parancsnoka, "Timur" alezredes az újságíróknak elmondta, hogy maga Budanov adta át neki a zászlót.

Budanov nagyon jól ismeri az ellenséget.

A kiadvány felidézte, hogy Zelenszkij 2023-ban Budanovot akarta kinevezni a Védelmi Minisztérium élére, de később meggondolta magát. Ráadásul ezt a döntést az Egyesült Államok is ellenezte, amely nagyra értékeli Budanov hírszerzési eredményeit.

A kiadvány azt is megjegyezte, hogy az oroszok többször is megkísérelték meggyilkolni Budanovot. A GUR szerint legalább két ilyen műveletet erősítettek meg a teljes körű orosz invázió óta.

Az azonban, hogy Moszkva meg akarja ölni Budanovot, nem jelenti azt, hogy nem tárgyal az orosz féllel. A kiadvány emlékeztetett arra, hogy a GUR felelős az országok közötti egyetlen hivatalosan létező tárgyalási csatornáért a hadifoglyok cseréjéről és az elesett katonák holttesteinek hazaszállításáról.

Budanovot a háború egy kritikus pillanatában nevezték ki az operatív osztály élére, amikor Donald Trump amerikai elnök helyreállította a kapcsolatokat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és aktívan keresi az ukrajnai megállapodást, gyakran ismételve Moszkva narratíváját és követeléseit. A kiadvány úgy véli, hogy az altábornagy amerikai és oroszországi ismeretei hasznosnak bizonyulhatnak.