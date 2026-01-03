Ukrajna továbbra is hatalmas nyomást érez az Egyesült Államok részéről, miközben Oroszország úgy hiszi, hogy győztesen áll.

Majdnem egy év telt el azóta, hogy Donald Trump második ciklusra lépett az Egyesült Államok elnökeként, és megígérte, hogy 24 órán belül véget vet Oroszország Ukrajna elleni háborújának. Ez soha nem tűnt lehetségesnek, de ahogy közeledik a 2025-ös év, az amerikai diplomácia új hulláma indult el, amelyet a békéről szóló optimistább kijelentések kísérnek.

Ukrajna békéje még mindig elérhetetlennek tűnik

A The Guardian szerint Ukrajna békéje továbbra sem tűnik elérhetőnek a közeljövőben, minden diplomáciai erőfeszítés ellenére. Kevés jel utal arra, hogy Oroszország beleegyezne az Ukrajna és az Egyesült Államok közösen kidolgozott béketervébe.

A kiadvány felidézte, hogy korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy a háború lezárásáról szóló megállapodás tervezete 90%-ban készen áll. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „a fennmaradó 10% fogja meghatározni a világ, Ukrajna és egész Európa sorsát”.

Megjegyzendő, hogy az ukránok egy újabb áramszünetekkel és rendszeres orosz támadásokkal teli telet élnek át. Az ukránok kimerültnek érzik magukat a közel négy évig tartó teljes körű háború után.

„Amikor a fronton vagyok, jól érzem magam, de amikor hazaérek, rémálmaim vannak, antidepresszánsokat szedek stb.” – mondta újságíróknak egy Szerhij nevű ukrán katona.

Szerhij hangsúlyozta, hogy békét akar, de nem támogatja az esetleges megállapodást, amely hosszú távon katasztrofális lehet Ukrajna számára.

„Azt hiszem, jelenleg valószínűleg a legtöbben hajlandóak lennének rossz üzletet kötni, bármit, hogy megállítsanak a harcokat” – tette hozzá.

Emellett Ukrajna továbbra is hatalmas nyomást érez az Egyesült Államok részéről. Washington különösen azt az elképzelést szorgalmazza, hogy a hadiállapot ellenére is tartsanak választásokat Ukrajnában – jegyezte meg a kiadvány.

„Ez csak ártani fog (a választások megtartásának). Ő (Volodimir Zelenszkij) a főparancsnok, és az ország olyan helyzetben van, hogy nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust, bármilyen problémáink is legyenek vele. Ez csak az ellenségnek segít” – mondta Szerhij Rahmanyin, a Holosz párt népi képviselője újságírókkal folytatott beszélgetésben.

Trump azonban továbbra is ragaszkodik a választások megtartásához Ukrajnában, visszhangozva Oroszország azon állítását, miszerint a választások hiánya Zelenszkijt „illegitim elnökké” teszi. Zelenszkij ennek ellenére beleegyezett, hogy tanulmányozza a kérdést, és felkérte partnereit, hogy segítsenek a szavazás biztonsági intézkedéseinek biztosításában.

Korábban orosz tisztviselők azt állították, hogy az ukrán fegyveres erők állítólag nagyszabású dróntámadást hajtottak végre Vlagyimir Putyin orosz diktátor valdai rezidenciája ellen január 29-én éjjel. A kiadvány hangsúlyozta, hogy ez egy újabb megerősítése annak, hogy Oroszország milyen könnyen találhat ürügyet a háború folytatására még a békemegállapodás aláírása után is.

Kevés remény van a békemegállapodás aláírására

Rahmanyin újságíróknak azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem lát objektív okokat a tárgyalások sikerére. Hozzátette, hogy Oroszország most már bízik a csatatéren elért sikerében, de elismerte, hogy csekély esély van arra, hogy a tél végére megállapodás szülessen.

„Három tényezőre van szükségünk az összefogáshoz: szisztematikusabb katonai és pénzügyi támogatásra Európából, a frontvonal stabilizálására Oroszország előrenyomulásának megállítása érdekében, és komoly gazdasági problémák kezdetére Oroszország számára. Ha ez a három tényező összejön, akkor bármi megoldódhat, még Trump álláspontját is figyelembe véve. De ha legalább az egyik nem a javunkra válik, akkor rendkívül nehéz lesz” – magyarázta a képviselő.