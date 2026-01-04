Az EU-ból irányították az ukrán kokainszállítási csatornát

Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) az Állami Határőrszolgálat közreműködésével felszámolt egy, az Európai Unió országaiból Ukrajnába irányuló, transznacionális kokaincsempész-hálózatot.

A nyomozás során kiderült, hogy a kábítószer-kereskedelmet egy nemzetközi bűnszervezet működtette, amelynek tagjai ukrán, örmény, cseh és német állampolgárok voltak. A csoport szigorúan megosztott szerepkörök szerint, konspiratív módon, több szintű logisztikai rendszer alkalmazásával tevékenykedett.

A bűnszervezet kezdetben kisebb mennyiségeket szállított, kevésbé feltűnő módszerekkel. Speciálisan kiválasztott futárokat alkalmaztak, akik testükben rejtették el a kábítószert. Ezek a rendszeres szállítmányok a csempészútvonalak és csatornák tesztelését szolgálták. Később a hálózat alternatív szállítási lehetőségek kiépítését is tervezte, többek között tengeri logisztika és konténeres szállítás bevonásával az odesszai kikötőn keresztül, különös hangsúlyt fektetve a vám- és határellenőrzés „garantált” megkerülésére.

A tervek szerint egy-egy szállítmány értéke az illegális piacon meghaladta a 200 ezer dollárt.

A hatóságok dokumentálták azt is, hogy az elkövetők vám- és határőrizeti szervek egyes munkatársait kívánták bevonni a jogellenes tevékenységbe; jelenleg is vizsgálják, érintettek voltak-e hivatalos személyek az ügyben.

A nyomozás eredményeként a DBR Odesszában őrizetbe vette a nemzetközi kábítószer-kereskedelem egyik szervezőjét. A férfit az ukrán Büntető Törvénykönyv 307. cikkének 3. része alapján – kábítószerek illegális szállítása és értékesítése miatt – gyanúsítottként hallgatták ki, és akár 12 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Az előzetes letartóztatásról szóló döntés előkészítése folyamatban van.

A nyomozás továbbra is tart: a hatóságok azon dolgoznak, hogy azonosítsák a nemzetközi bűnszervezet valamennyi tagját, köztük azokat a társszervezőket is, akik Ukrajnán kívül tartózkodnak, vette észre a kiszo.net.