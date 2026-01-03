2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben

Megfogalmazása szerint Nicolás Maduro egy "valóságos erődben" rejtőzött

MH/ MTI
 2026. január 3. szombat. 17:11
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök összetett katonai műveletnek nevezte szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnöknek és feleségének a letartóztatását, bejelentve, hogy abban amerikai katonák is megsebesültek, de emberéletet nem veszítettek.

Amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben
Donald Trump
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

Az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak telefonon adott interjúban beszámolt arról, hogy „valós időben” követhette a katonai akciót, amelyet magas szintű professzionalizmussal végrehajtottként jellemzett.

Megfogalmazása szerint Nicolás Maduro egy „valóságos erődben” rejtőzött, a műveletben részt vevő amerikai katonáknak „acélajtókon kellett” áthatolniuk. Hozzátette, hogy a venezuelai elnök megpróbált elrejtőzni az épületen belül is, de annak különlegesen biztosított részébe nem sikerült eljutnia.

Donald Trump utalt arra is, hogy a szombati katonai műveletet eredetileg négy nappal korábbra tűzték ki, de az időjárási körülmények akkor nem tették lehetővé. Beszámolt arról, hogy elfogásuk után Maduróékat helikopterrel az Iwo Jima amerikai hadihajóra vitték, amelyen New Yorkba szállítják őket a bírósági eljárásra.

Az amerikai elnök utalt arra, hogy az Egyesült Államok rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, hozzátéve: nem hagyhatja, hogy a jelenlegi venezuelai rezsimen belül valaki Nicolás Maduro helyébe lépjen.

Elmondta azt is, hogy a helyi idő szerint szombaton délelőtt 11 órára tervezett sajtótájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Cane vezérkari főnök is részt vesz és részleteket mond el.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink