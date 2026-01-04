A Keresztényszociális Unió (CSU) szigorítani akar a németországi migrációs politikán, beleértve az ukrán férfiakat is, a katonai szolgálatra alkalmasakat visszaküldenék a hazájukba – számolt be az rbc.ua hírportál a Münchener Merkur című német lapra hivatkozva.

A jelentés szerint a vonatkozó követelések a CSU téli kongresszusának a határozattervezetében szerepelnek. A rendezvényt hamarosan a bajorországi Seeon kolostorban tartják. „A CSU Seeonban rögzíti álláspontját, miszerint nem engedélyezi a menekültek hazautazását (hazai látogatást). Ha egy menekült ebből a célból a származási országába megy, automatikusan elveszíti a védelmi státuszát, „mert viselkedésével cáfolja saját védelmi státuszának a szükségletét” – írta az újság.

Ezenkívül a CSU állami Bundestag-csoportjának vezetője, Alexander Hoffmann azt javasolja, hogy a „szolgálatra alkalmas ukrán férfiakat” küldjék vissza Ukrajnába, ahol „hozzá kell járulniuk országuk védelméhez”. A CSU azt is követeli, hogy a menedékkérők anyagilag járuljanak hozzá németországi tartózkodásuk költségeihez.

A határozattervezet konkrétan kimondja, hogy 2025 áprilisától kell alkalmazni azt a szabályt, amely lehetővé teszi az újonnan érkezett ukránok számára, hogy esetleges vagyonukat bevonják a „németországi tartózkodásuk költségeinek fedezésébe”, vette észre a karpatalja.info.