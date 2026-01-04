Külföld
A németek hazaküldenék az ukránokat?
„Hozzá kell járulniuk országuk védelméhez”
A jelentés szerint a vonatkozó követelések a CSU téli kongresszusának a határozattervezetében szerepelnek. A rendezvényt hamarosan a bajorországi Seeon kolostorban tartják. „A CSU Seeonban rögzíti álláspontját, miszerint nem engedélyezi a menekültek hazautazását (hazai látogatást). Ha egy menekült ebből a célból a származási országába megy, automatikusan elveszíti a védelmi státuszát, „mert viselkedésével cáfolja saját védelmi státuszának a szükségletét” – írta az újság.
Ezenkívül a CSU állami Bundestag-csoportjának vezetője, Alexander Hoffmann azt javasolja, hogy a „szolgálatra alkalmas ukrán férfiakat” küldjék vissza Ukrajnába, ahol „hozzá kell járulniuk országuk védelméhez”. A CSU azt is követeli, hogy a menedékkérők anyagilag járuljanak hozzá németországi tartózkodásuk költségeihez.
A határozattervezet konkrétan kimondja, hogy 2025 áprilisától kell alkalmazni azt a szabályt, amely lehetővé teszi az újonnan érkezett ukránok számára, hogy esetleges vagyonukat bevonják a „németországi tartózkodásuk költségeinek fedezésébe”, vette észre a karpatalja.info.