Bejelentették Ukrajna EU-csatlakozásának dátumát

Jelenleg Ukrajna a „szokásos naptárat” követi, de a határidők lerövidülhetnek.

Ukrajna EU-csatlakozását előzetesen 2030-ra ütemezik, de a határidő lerövidülhet – jelentette ki Tarasz Kacska, az európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes egy tájékoztatón.

Elmondása szerint Kijev jelenleg egy standard ütemterv szerint dolgozik az európai partnerekkel, amely a csatlakozási tárgyalások 2027 végére történő befejezését, az EU-hoz való tényleges csatlakozást pedig 2030-ra tervezi.

„Ez azt jelenti, hogy 2028-ban, az EU-csatlakozás feltételeinek teljesítése mellett, egy nemzetközi megállapodást is megfontolunk a blokkhoz való csatlakozásról. Ennek megfelelően ezt követően ratifikálni kell, és a naptár szerint az EU-hoz való csatlakozásra – 2030-ban – kerül sor” – mondta Kachka.

A tisztviselő ugyanakkor megjegyezte, hogy ezeket a határidőket politikai okokból lerövidíthetik. Különösen a 20 pontos béketervet említette, amely egy „ambiciózusabb” dátumot is tartalmaz.