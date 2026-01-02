A mobilizációs válság megoldásának első lépése a valós helyzet elismerése lenne, ám jelenleg az államfő és a hadsereg főparancsnoka is inkább távolságot tart a témától, mintha az nem lenne prioritás – véli Tarasz Csmut, a „Gyerünk vissza élve” (Povernysz Zsivim) alapítvány vezetője. A szakértő szerint a döntéshozatal hiányos adatokon alapul, miközben a népszerűtlen lépésektől való félelem megbénítja a folyamatot.

Csmut rámutatott: jelenleg hiányoznak a valós számok és az ok-okozati összefüggések ismerete. Csupán hipotézisek léteznek, mint például a „kevesebb, de minőségibb” emberállomány mozgósítása, a felmentések (brony) csökkentése, vagy más erőszakszervezetek bevonása a folyamatba - írja a Kárpát Hír.

A mozgósítás körüli nehézségekről és a 2026-ra prognosztizált veszélyekről nemrég Viktor Muzsenko volt vezérkari főnök is hasonlóan vélekedett.

Félelem a választóktól

Az említett opciók mindegyike népszerűtlen a társadalom – vagyis a potenciális választók – körében. Csmut szerint éppen ezért nem születnek meg a döntések, és a helyzet folyamatosan visszatér a kiindulópontra.

A szakértő alapos kutatást és adatalapú döntéshozatalt sürget a pillanatnyi benyomások helyett.

„Vonjuk le a következtetéseket az adatokból, és ne azért osszunk pénzt, indítsunk reformot vagy fogadjunk el törvényt, mert valakinek épp megtetszett egy ötlet”

– fogalmazott Csmut.

Hozzátette: meg kell tanulni adatokra, nem pedig érzelmekre és személyes preferenciákra alapozva irányítani az államot.

A témához kapcsolódik Kirilo Budanov GUR-vezető véleménye is, aki szerint Ukrajna „teljesen elveszítette” a médiaháborút a mozgósítás kapcsán, ami lehetővé tette a társadalmi feszültség növekedését.