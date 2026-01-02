Vjacseszlav Gladkov, az oroszországi régió kormányzója szerint az ukrán fegyveres erők rakétatámadást indítottak Belgorod központja ellen, amiben két nő megsebesült.

A regionális kormányzó jelentése szerint a lövedékek betörték egy magánház ablakait és három társasház mintegy 40 lakásának ablakait. Egy kereskedelmi épület teteje és homlokzata is megrongálódott. Több autót is repeszek rongáltak meg.

Korábban Volodimir Száldo, a Herszoni terület kormányzója beszélt arról, hogy ki támadhatta meg Horlit január 1-je éjjel. A tisztviselő szerint a dróntámadást az ukrán fegyveres erők „Magyarok Madara” egysége követhette el. Ezt az egységet korábban vezényelték a Herszoni terület jobb partjára.

Eközben a Horli támadás halálos áldozatainak száma 27-re emelkedett. Tizennégy sérültet, köztük öt gyermeket, kórházban ápolnak – írja a lenta.