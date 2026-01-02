Külföld
Ukrajna a béke küszöbén áll?
Telefonon vitatja meg Trump és Erdogan az ország sorsát
Recep Tayyip Erdogan török államfő és Donald Trump amerikai elnök
Fotó: NurPhoto via AFP/Balint Szentgallay, AFP/Charly Triballeau
„Hétfőn telefonbeszélgetést folytatunk Trumppal. Megvitatjuk mind a palesztin kérdést, mind az orosz-ukrán problémát” – idézi a Lenta a török vezetőt.
Erdogan hozzátette, hogy Hakan Fidan török külügyminiszter a „hajlandóság koalíciója” formátum részeként vesz részt a párizsi tárgyalásokon.
December 13-án Erdoğan kijelentette , hogy „Ukrajna a béke küszöbén áll”. Azt mondta, hogy miután Asgabatban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák az ukrajnai helyzetet, Erdoğan azt tervezi, hogy beszél Donald Trump elnökkel, hogy megvitassák béketervét.