Ukrajna a béke küszöbén áll?

Telefonon vitatja meg Trump és Erdogan az ország sorsát

MH
 2026. január 2. péntek. 23:09
Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök bejelentette, hogy január 5-én telefonbeszélgetést folytat amerikai kollégájával, Donald Trumppal. A beszélgetés során az ukrajnai helyzetet is megvitatják.

Ukrajna a béke küszöbén áll?
Recep Tayyip Erdogan török államfő és Donald Trump amerikai elnök
Fotó: NurPhoto via AFP/Balint Szentgallay, AFP/Charly Triballeau

„Hétfőn telefonbeszélgetést folytatunk Trumppal. Megvitatjuk mind a palesztin kérdést, mind az orosz-ukrán problémát” – idézi a Lenta a török ​​vezetőt.

Erdogan hozzátette, hogy Hakan Fidan török ​​külügyminiszter a „hajlandóság koalíciója” formátum részeként vesz részt a párizsi tárgyalásokon.

December 13-án Erdoğan kijelentette , hogy „Ukrajna a béke küszöbén áll”. Azt mondta, hogy miután Asgabatban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák az ukrajnai helyzetet, Erdoğan azt tervezi, hogy beszél Donald Trump elnökkel, hogy megvitassák béketervét.

