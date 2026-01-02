2026. január 8., csütörtök

Előd

Ukrajna feloszlatja az összes nemzetközi légiót

Zelenszkij bejelentette a hadsereg átalakítását

MH
 2026. január 2. péntek. 17:55
Reformokat hajtanak végre az Ukrán Fegyveres Erőkben ( AFU) – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az RBC-Ukraina idézte az államfőt.

Továbbra sincs béke…
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

A következő hetekben kidolgozzuk a védelmi erők szükséges változtatásait, és a dandárokkal és a katonai parancsnoksággal való együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy hatékony megoldásokat találjunk” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij Pavlo Palisa, az elnöki hivatal helyettes vezetőjével folytatott találkozója után.

Korábban a BBC ukrán csatornája a vezérkari hivatalra hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna az év végéig feloszlatja az összes nemzetközi légiót. Az ukrán fegyveres erők parancsnoksága „evolúciós folyamatnak” nevezte a reformot – írja a Lenta.

