Reformokat hajtanak végre az Ukrán Fegyveres Erőkben ( AFU) – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az RBC-Ukraina idézte az államfőt.

„A következő hetekben kidolgozzuk a védelmi erők szükséges változtatásait, és a dandárokkal és a katonai parancsnoksággal való együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy hatékony megoldásokat találjunk” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij Pavlo Palisa, az elnöki hivatal helyettes vezetőjével folytatott találkozója után.

Korábban a BBC ukrán csatornája a vezérkari hivatalra hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna az év végéig feloszlatja az összes nemzetközi légiót. Az ukrán fegyveres erők parancsnoksága „evolúciós folyamatnak” nevezte a reformot – írja a Lenta.