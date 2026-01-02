Trump Iránnal fenyegetőzött

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azzal fenyegette meg az iráni hatóságokat, hogy támogatja a tüntetőket, ha folytatódik az ellenük irányuló erőszak.

„Ha Irán lövöldözni fog és brutálisan fellép a békés tüntetőkkel szemben, ami náluk mindennapos, az Amerikai Egyesült Államok a segítségükre siet. Teljes mértékben készen állunk a cselekvésre” – írta.

December végén tüntetések törtek ki Iránban a helyi pénznem, az iráni rial leértékelődése miatt. Azt is jelentették , hogy a nyugat-iráni Hamadan városában tüntetők elégettek egy Koránt és megpróbáltak megtámadni egy mecsetet. A Szadaf negyedben a tüntetők más vallási iratokat is felgyújtottak.

Trump további csapásokkal fenyegette meg Iránt, ha az ország hatóságai folytatják rakéta- és nukleáris programjának fejlesztését. Válaszul Ali Shamkhani, Irán legfelsőbb vezetőjének tanácsadója kemény válaszra figyelmeztette Washingtont a köztársaság elleni bármilyen agresszió esetén.

„Irán rakétapotenciálja és -védelme korlátozhatatlan, és nem engedélyektől függ. Bármilyen agresszióra azonnali, kemény válaszlépésként kerül sor, amely meghaladja az elkövetők képzeletét” – figyelmeztetett Shamkhani – írta a lenta.