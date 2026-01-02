Trump Grönlandot akarja

Az Egyesült Államok Nuukban, Grönland fővárosában működő konzulátusa fizetés nélküli gyakornokokat keres kommunikációs csatornáinak kiszolgálására, így a helyi hatóságoknak kell fizetniük a kérelmezők anyagi támogatásáért, miközben az Egyesült Államok fokozza az annektálási fenyegetéseket.

A múlt héten Donald Trump amerikai elnök különmegbízottat nevezett ki Grönlandra – egy félig autonóm területre, amely Dánia része –, ami ellenállást váltott ki a grönlandi, dán és európai hatóságokból.

Trump korábbi, első ciklusában érdeklődést mutatott a sziget megszerzése iránt, második ciklusa alatt azonban fokozta a diskurzust és az erőfeszítéseket: odáig ment, hogy azt javasolta, az Egyesült Államok katonai erőt vetne be az inuit nemzet annektálására.

„Meg kell szereznünk” – mondta Trump a múlt héten, amerikai nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.

Most egy álláshirdetés, amelyet különböző álláskereső oldalakon, valamint a dániai amerikai nagykövetség weboldalán tettek közzé, helyi tehetségeket keres a konzulátus online csatornáinak tartalmának biztosítására, „hogy az Egyesült Államok külpolitikai prioritásait kommunikálják a grönlandi közönségnek” – írja a lista. A jelölteknek alapképzésben vagy mesterképzésben kell részt venniük, és teljes körű angol nyelvtudással, valamint „munkavégzési szintű dán és grönlandi nyelvtudással” kell rendelkezniük. A pozícióhoz heti körülbelül 40 munkaóra szükséges négy-hat hónapon keresztül, 2026 februárjától kezdődően.

A fizetés nélküli szakmai gyakorlatok nem ritkák a dán szakképzési és felsőoktatási rendszerben: egyes egyetemek még azt is megkövetelik, hogy a szakmai gyakorlatok fizetés nélküliek legyenek, hogy biztosítsák a tanulási eredmények középpontban tartását, és hogy a szakmai gyakorlatok ne versenyezzenek a rendszeres fizetett munkákkal. Dániában az oktatás többnyire ingyenes, és a hallgatók havi körülbelül 900 eurós anyagi támogatást kaphatnak a dán kormánytól tanulmányaik alatt.

Az Egyesült Államok grönlandi konzulátusa 2020 júniusában, Trump első elnöki ciklusa alatt nyitotta meg újra kapuit.

2025-ben, röviddel Trump újbóli elnöki kinevezése után a konzulátus nagyobb, 3000 négyzetméteres irodákba költözött Nuuk központjában, amelyeket páncélozott üveggel láttak el – írta a mandiner.