2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Távozásra szólították fel az amerikaiakat

Meghosszabbította a vészhelyzetet az orosz külügyminisztérium

MH
 2026. január 2. péntek. 20:18
Az amerikai külügyminisztérium meghosszabbította a vészhelyzetet az Oroszországban tartózkodó amerikaiakra vonatkozóan, és határozottan azt javasolta állampolgárainak, hogy azonnal hagyják el Oroszország területét a minisztérium dokumentumaira hivatkozva.

Fotó: AFP/Middle East Images/Mehmet Eser

„Az Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgároknak azonnal távozniuk kell” – figyelmeztet a Külügyminisztérium.

A jelentés azt is megjegyzi, hogy az amerikai diplomaták azon képessége, hogy segítséget nyújtsanak honfitársaiknak, korlátozott a létszámleépítések miatt.

December 31-én Alekszandr Darcsejev, az Egyesült Államokba akkreditált orosz nagykövet diplomáciai képviseletének nyilatkozatában kijelentette , hogy 2025 megnyitotta az utat Moszkva és Washington közötti kapcsolatok helyreállításának lehetősége előtt – írja a Lenta.

