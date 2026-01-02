Az amerikai külügyminisztérium meghosszabbította a vészhelyzetet az Oroszországban tartózkodó amerikaiakra vonatkozóan, és határozottan azt javasolta állampolgárainak, hogy azonnal hagyják el Oroszország területét a minisztérium dokumentumaira hivatkozva.

A jelentés azt is megjegyzi, hogy az amerikai diplomaták azon képessége, hogy segítséget nyújtsanak honfitársaiknak, korlátozott a létszámleépítések miatt.

December 31-én Alekszandr Darcsejev, az Egyesült Államokba akkreditált orosz nagykövet diplomáciai képviseletének nyilatkozatában kijelentette , hogy 2025 megnyitotta az utat Moszkva és Washington közötti kapcsolatok helyreállításának lehetősége előtt – írja a Lenta.