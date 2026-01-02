Külföld
Távozásra szólították fel az amerikaiakat
Meghosszabbította a vészhelyzetet az orosz külügyminisztérium
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma távozásra szólította fel az Oroszországban tartózkodó állampolgárait
Fotó: AFP/Middle East Images/Mehmet Eser
„Az Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgároknak azonnal távozniuk kell” – figyelmeztet a Külügyminisztérium.
A jelentés azt is megjegyzi, hogy az amerikai diplomaták azon képessége, hogy segítséget nyújtsanak honfitársaiknak, korlátozott a létszámleépítések miatt.
December 31-én Alekszandr Darcsejev, az Egyesült Államokba akkreditált orosz nagykövet diplomáciai képviseletének nyilatkozatában kijelentette , hogy 2025 megnyitotta az utat Moszkva és Washington közötti kapcsolatok helyreállításának lehetősége előtt – írja a Lenta.