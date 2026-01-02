Sulyok Tamás részvétét fejezte ki

Részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a svájci Crans Montanában történt tűzeset halálos áldozatai hozzátartozóinak – közölte a Sándor-palota kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.

A svájci Valais kantonban található luxus svájci síparadicsomban, Crans-Montanában lévő bárban keletkezett tűzben legkevesebb 47 ember vesztette életét és több mint százan megsebesültek

A közlemény szerint az államfő közösségi oldalain, a Facebookon és az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, mélyen megrendítette a Svájcban történt tragikus tűzeset híre.

„Őszinte részvétemet fejezem ki az áldozatok hozzátartozóinak és imádkozom az elhunytakért, valamint a sérültek mielőbbi felépüléséért!” – fogalmazott.

Mi, magyarok együtt érzünk a svájciakkal ezekben a nehéz napokban – zárta bejegyzését Sulyok Tamás.

A délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Több mint 40 ember meghalt, és legkevesebb 115-en megsérültek.