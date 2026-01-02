2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Sokkoló adatok Bécsből

MH
 2026. január 2. péntek. 19:08
Sokkoló adatok Bécsből
Nemzetközi projekt keretében vizsgálják a városi élettér viszonyait és összefüggéseit Budapesten, Koppenhágában, Toulouseban, Torinóban és Bécsben (képünkön)
Fotó: AFP/APA-PictureDesk/Max Slovencik

Elképesztő sebességgel változik az osztrák főváros demográfiai képe. A Heute című osztrák lap adatai szerint Bécsben az újszülöttek 40,5 százaléka nem rendelkezik osztrák állampolgársággal.

Ez a mutató az osztrák főváros egyes kerületeiben még rosszabb:

a Favoriten, Ottakring és Rudolfsheim-Fünfhaus kerületekben az arány már 50 százalék fölött van.

Mindeközben Bécs teljes lakosságának közel 40 százaléka külföldön született, és 50 százalékuk rendelkezik migrációs háttérrel. A baloldal emiatt állampolgársági reformot követel, hogy az újszülöttek automatikusan kapjanak osztrák állampolgárságot.

Bécsben ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelent a bevándorlás, ahogy a Mandiner nemrég beszámolt róla, az általános iskolások egyre nagyobb része nem tud megfelelően németül. Az iskolákban a muszlim diákok aránya (41,2 százalék) pedig már meghaladja a keresztényekét (34,5 százalék), mutat rá a Mandiner.

A jobboldali FPÖ arra figyelmeztet, ha minden így marad, hamarosan az osztrákok idegenek lesznek a saját országukban.

