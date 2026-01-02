Sokkoló adat az ukrán menekültekről

A teljes körű háború kezdete óta 11 millió ukrán hagyta el az országot – jelentette ki Dmitro Lubinec , az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy interjúban írta meg a Kárpáthír .

Sokkoló adat: 2,5 milliós a különbség a hivatalos és a valós menekültszám között

Az ombudsman nyilatkozatában rámutatott: a hivatalos állami statisztikák nem tükrözik a teljes valóságot, mivel azok csak a nyilvántartásba vett polgárokat követik nyomon.

„Figyeljenek: 11 millió ukrán állampolgár ment külföldre. 11! Ma kaptam meg a Külügyminisztérium hivatalos válaszát – ott 8,5 millió állampolgár szerepel. De értjük, hogy egy részük nem veteti magát konzuli nyilvántartásba, így az ukrán hatóságok nem látják őket” – hangsúlyozta Lubinec.