2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Sokkoló adat az ukrán menekültekről

MH/ MTI
 2026. január 2. péntek. 8:40
Megosztás

A teljes körű háború kezdete óta 11 millió ukrán hagyta el az országot – jelentette ki Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy interjúban írta meg a Kárpáthír.

Sokkoló adat az ukrán menekültekről
Sokkoló adat: 2,5 milliós a különbség a hivatalos és a valós menekültszám között
Fotó: Artur Widak / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az ombudsman nyilatkozatában rámutatott: a hivatalos állami statisztikák nem tükrözik a teljes valóságot, mivel azok csak a nyilvántartásba vett polgárokat követik nyomon.

„Figyeljenek: 11 millió ukrán állampolgár ment külföldre. 11! Ma kaptam meg a Külügyminisztérium hivatalos válaszát – ott 8,5 millió állampolgár szerepel. De értjük, hogy egy részük nem veteti magát konzuli nyilvántartásba, így az ukrán hatóságok nem látják őket” – hangsúlyozta Lubinec.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink