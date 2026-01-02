Részvételét fejezte ki Kövér László

Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki a svájci Crans Montanában történt, halálos áldozatokat követelő tűzeset miatt.

Mécsesek és virágok a luxus svájci síparadicsomban, Crans-Montanában lévő bár előtt, ahol az óév utolsó napján keletkezett tűzben legkevesebb 40 ember életét vesztette és több mint százan megsebesültek

„Mély megrendüléssel értesültem a szilveszter éjszaka Crans Montanában történt súlyos tűzesetről, amely negyven életet követelt és több mint százan sérültek meg” – fogalmazott a házelnök Pierre-André Page-nak, a Svájci Nemzeti Tanács elnökének és Stefan Englernek, a Svájci Államtanács elnökének írt részvétnyilvánításában.

Kövér László a Magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Mintegy 40 ember vesztette életét, és legkevesebb 115-en megsérültek.