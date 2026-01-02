Külföld
Részvételét fejezte ki Kövér László
A Crans Montanában történt tűzeset késztette erre a házelnököt
„Mély megrendüléssel értesültem a szilveszter éjszaka Crans Montanában történt súlyos tűzesetről, amely negyven életet követelt és több mint százan sérültek meg” – fogalmazott a házelnök Pierre-André Page-nak, a Svájci Nemzeti Tanács elnökének és Stefan Englernek, a Svájci Államtanács elnökének írt részvétnyilvánításában.
Kövér László a Magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.
A délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Mintegy 40 ember vesztette életét, és legkevesebb 115-en megsérültek.