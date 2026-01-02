2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Putyin nem bízza a véletlenre

Tartalékosok védik az orosz infrastruktúrát 2026-tól

MH
 2026. január 2. péntek. 11:54
Megosztás

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében 2026-ban tartalékosokat hívnak be gyakorlatra a kritikus fontosságú létesítmények védelmére. A TASZSZ állami hírügynökségre hivatkozó beszámoló szerint a kedden hatályba lépő intézkedés célja az ország létfontosságú infrastruktúrájának biztosítása.

Putyin nem bízza a véletlenre
Vlagyimir Putyin
Fotó: Dogukan Keskinkilic / ANADOLU / Anadolu via AFP

Oroszországban az ukrán dróntámadások miatt listázzák a védendő objektumokat.

Az elnöki utasítás értelmében az orosz kormánynak kell meghatároznia azon kritikus és létfontosságú objektumok listáját, amelyek védelmére a tartalékosokat kirendelik. Ezzel párhuzamosan a Védelmi Minisztérium feladata kijelölni azokat a katonai egységeket, amelyek a különleges gyakorlatokat lebonyolítják – tudta meg a Kárpát Hír.

Putyin még novemberben írta alá azt a törvényt, amely lehetővé teszi a tartalékosok bevetését ilyen feladatokra, nemcsak hadi-, hanem békeidőben is. Az orosz katonai vezetés igyekezett nyugtatni a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy „nincs szó semmiféle mozgósításról”, a behívottak feladata kizárólag az energetikai és közlekedési hálózatok védelme lesz.

Már zajlik a toborzás a régiókban

A lap információi szerint azonban több régióban már a törvénymódosítások hatályba lépése előtt elkezdték a tartalékosok toborzását a kritikus infrastruktúra védelmére szolgáló egységekbe.

Dróntámadások elleni védelem

  • A Leningrádi területen már október végén bejelentették a BARSZ-47 nevű egység létrehozását a drónok és szabotőrök elleni védekezésre.
  • Hasonló toborzás indult Tatárföldön, Baskíriában és a Nyizsnyij Novgorod-i területen is.
  • Ezekben a régiókban korábban több alkalommal értek dróntámadások olajfinomítókat és vegyipari üzemeket.
További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink