Putyin nem bízza a véletlenre

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében 2026-ban tartalékosokat hívnak be gyakorlatra a kritikus fontosságú létesítmények védelmére. A TASZSZ állami hírügynökségre hivatkozó beszámoló szerint a kedden hatályba lépő intézkedés célja az ország létfontosságú infrastruktúrájának biztosítása.

Oroszországban az ukrán dróntámadások miatt listázzák a védendő objektumokat.

Az elnöki utasítás értelmében az orosz kormánynak kell meghatároznia azon kritikus és létfontosságú objektumok listáját, amelyek védelmére a tartalékosokat kirendelik. Ezzel párhuzamosan a Védelmi Minisztérium feladata kijelölni azokat a katonai egységeket, amelyek a különleges gyakorlatokat lebonyolítják – tudta meg a Kárpát Hír.

Putyin még novemberben írta alá azt a törvényt, amely lehetővé teszi a tartalékosok bevetését ilyen feladatokra, nemcsak hadi-, hanem békeidőben is. Az orosz katonai vezetés igyekezett nyugtatni a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy „nincs szó semmiféle mozgósításról”, a behívottak feladata kizárólag az energetikai és közlekedési hálózatok védelme lesz.

Már zajlik a toborzás a régiókban

A lap információi szerint azonban több régióban már a törvénymódosítások hatályba lépése előtt elkezdték a tartalékosok toborzását a kritikus infrastruktúra védelmére szolgáló egységekbe.

Dróntámadások elleni védelem