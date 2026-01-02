Külföld
Putyin nem bízza a véletlenre
Tartalékosok védik az orosz infrastruktúrát 2026-tól
Oroszországban az ukrán dróntámadások miatt listázzák a védendő objektumokat.
Az elnöki utasítás értelmében az orosz kormánynak kell meghatároznia azon kritikus és létfontosságú objektumok listáját, amelyek védelmére a tartalékosokat kirendelik. Ezzel párhuzamosan a Védelmi Minisztérium feladata kijelölni azokat a katonai egységeket, amelyek a különleges gyakorlatokat lebonyolítják – tudta meg a Kárpát Hír.
Putyin még novemberben írta alá azt a törvényt, amely lehetővé teszi a tartalékosok bevetését ilyen feladatokra, nemcsak hadi-, hanem békeidőben is. Az orosz katonai vezetés igyekezett nyugtatni a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy „nincs szó semmiféle mozgósításról”, a behívottak feladata kizárólag az energetikai és közlekedési hálózatok védelme lesz.
Már zajlik a toborzás a régiókban
A lap információi szerint azonban több régióban már a törvénymódosítások hatályba lépése előtt elkezdték a tartalékosok toborzását a kritikus infrastruktúra védelmére szolgáló egységekbe.
Dróntámadások elleni védelem
- A Leningrádi területen már október végén bejelentették a BARSZ-47 nevű egység létrehozását a drónok és szabotőrök elleni védekezésre.
- Hasonló toborzás indult Tatárföldön, Baskíriában és a Nyizsnyij Novgorod-i területen is.
- Ezekben a régiókban korábban több alkalommal értek dróntámadások olajfinomítókat és vegyipari üzemeket.