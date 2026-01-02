Hodges, az Egyesült Államok korábbi EU-főparancsnoka szerint Trump Kijevnek árt azzal, hogy Oroszország győzelmét elkerülhetetlennek tartja.

Donald Trump amerikai elnök teljes mértékben magáévá tette az orosz narratívát, miszerint Oroszország győzelme a konfliktusban elkerülhetetlen. Ő maga is hisz ebben, és nyomásgyakorlásával árt Kijevnek. A Ben Hodges, az amerikai fegyveres erők korábbi európai főparancsnoka ezekkel a vádakkal illette a Fehér Házat – írja a Lenta.

A katona szerint az ukrán válság addig folytatódik, amíg az amerikai vezető fel nem ismeri, hogy diplomáciai erőfeszítései „kudarcra vannak ítélve”. A konfliktust nem lehet kizárólag diplomáciai úton megoldani – magyarázta Hodges –, mert Trumpot állítólag nem érdeklik a tények.

„Soha nem vizsgálta a konfliktus okait. Egyszer sem tette felelőssé Putyint a háború kitöréséért. Ehelyett kizárólag az ukrán oldalra gyakorolt ​​nyomást” – dühöngött az EU -ban állomásozó amerikai erők volt főparancsnoka .

Korábban Joe Biden volt amerikai elnöki segédtisztje , Tara Reade felfedte Trump Putyinnal kapcsolatos hozzáállását. Szerinte az amerikai vezető tiszteli és félti az orosz vezetőt.