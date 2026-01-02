Olaszország válaszokat akar

Antonio Tajani olasz külügyminiszter pénteken a svájci Crans Montanában felszólította a hatóságokat, hogy tisztázzák a szilveszter éjszakáján történt bártűz körülményeit, amelyben a legfrissebb adatok szerint 47 ember halt meg, és 115-en szenvedtek sérüléseket, köztük több olasz állampolgár.

Antonio Tajani a helyszínen, a luxus svájci síparadicsomban, Crans-Montanában lévő bár előtt, ahol az óév utolsó napján keletkezett tűzben legkevesebb 47 ember életét vesztette és több mint százan megsebesültek

A tömegtragédia nyilvánosan elsőként megnevezett áldozata egy Dubajban élő 17 éves olasz golfozó, akinek halálhírét az Olasz Golfszövetség is megerősítette honlapján. Az ígéretes nemzetközi játékos, Emanuele Galeppini azonosításában kulcsszerepet játszott mobiltelefonja.

„Sajnos a képek, amiket láttunk, drámaiak. A nyomozás és a felelősség megállapítása a bíróság feladata. Ezt kértem először a főügyésztől” – mondta Tajani újságíróknak. Az olasz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter a svájci hatóságokkal tartott találkozó után az együttműködést pozitívnak minősítette, de hangsúlyozta, hogy az „életek megmentése” után az igazság felderítése „alapvető fontosságú”.

Tajani emellett felelőtlenségnek nevezte azt, hogy a bárban, vagyis egy zárt helyen – az interneten közzétett videófelvételek tanúsága szerint – tűzijátékokat használtak, „mégoly kicsiket is”.

Az olasz külügyminisztérium megerősítette, hogy az azonosított halotton kívül 19 olasz állampolgár érintett a tragédiában, közülük 13-an kórházban vannak – három Milánóban és tíz Svájcban –, továbbá öt olaszt tartanak eltűntként nyilván. Hétfőn helikopterrel szállítottak egy milánói, égési sérültekre specializálódott kórházba három olaszt, egy 29 éves lányt és két 16 éves fiút, míg pénteken további négy sérült érkezését várják Svájcból.

Az olasz kormány a lehető legteljesebb együttműködést ajánlotta fel Svájcnak a tragédiával kapcsolatban. Felajánlották, hogy orvosokat és pszichológusokat küldenek Svájcba, valamint azt, hogy más nemzetiségű sérülteket is fogadnak olaszországi kórházakban. Jelezték Svájcnak, hogy az olasz rendőrség szakemberei is készek sega az áldozatok és a súlyosan megégett sérültek azonosításában.

Mathias Reynard, a svájci Valais kanton kormányfője egy lapinterjúban elmondta, hogy a 115 sérült közül legalább 80 állapota válságos.

Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára Jean-Marie Lovey sioni püspöknek küldött üzenetében közölte, hogy XIV. Leó pápa imádkozott az áldozatokért és együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak.

A tűz csütörtökre virradó éjjel, helyi idő szerint 1 óra 30 perc körül keletkezett a Crans-Montanában található Le Constellation bárban, amelyet turisták látogattak, köztük sok fiatal, akik az újévet ünnepelni érkeztek – közölték a kantoni hatóságok.

Továbbra sem ismert, hogy pontosan hány ember tartózkodott a honlapja szerint legalább 300 fő befogadására képes kétszintes bárban.