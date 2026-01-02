Nő a feszültség Jemenben

Szaúd-Arábia jemeni nagykövete pénteken azt közölte, a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanács (STC) nem engedélyezte a leszállást a Tanács által ellenőrzött Ádenbe tartó szaúdi delegációt szállító repülőgép számára.

Mohammed el-Dzsáber az X-en hangsúlyozta, hogy Rijád több hete igyekszik mindent megtenni, hogy mérsékelje a Jemenben kialakult feszültséget, ám törekvései süket fülekre találtak a szakadárokat vezető Ajdarúsz el-Zubejdínél.

Mint mondta, a szaúdi küldöttség szintén a feszültség csökkentése érdekében utazott volna Ádenbe.

A szaúdi fél úgy tudja, Zubejdi csütörtökön adott utasítást az ádeni nemzetközi repülőtér lezárására.

Az STC a bejegyzést egyelőre nem kommentálta, korábban viszont légi blokáddal vádolta Rijádot, amely szerinte rászorítja a gépeket arra, hogy a térséget Szaúd-Arábián keresztül közelítsék meg, hogy a szaúdi hatóságok további ellenőrzéseket eszközölhessenek.

Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szakadárok decemberben több, Jemen déli részén lévő régiót vontak ki a Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány felügyelete alól, jóllehet papíron a kormány és az STC szövetségben áll a Jemen északi részét ellenőrző húszikkal szemben.

Az STC az ország déli régiójának elszakadását követeli, célja pedig az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

Mindeközben a Jemen középső részén lévő Hadramaut kormányzóság Szaúd-Arábia támogatta vezetője bejelentette, „békés műveletet” indítanak a szeparatisták által nemrég megszerzett területek visszavétele érdekében.

„A művelet nem hadüzenet, sem pedig a feszültség fokozása” – szögezte le Szálem el-Hanbasi, akit a Szaba jemeni hírügynökség idézett, hozzátéve: „pacifista és szervezett módon” fogják visszavenni az ellenőrzést a katonai objektumok fölött.

Az STC csütörtökön bejelentette, nem hajlandó kivonulni a nemrég megszerzett területekről.