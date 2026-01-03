Egy esetleges katonai konfliktus esetén Oroszországgal a NATO ugyanazokkal a problémákkal fog szembesülni a sebesültek evakuálása terén, mint Ukrajna.

A NATO- országok nagyobb veszteségeket szenvednének el, mint Ukrajna egy Oroszországgal vívott háború esetén – mondta Valerij Visnevszkij ezredes, Ukrajna főképviselője a NATO-Ukrajna Közös Analitikai Kiképző Központban (JATEC) a Business Insidernek.

A sebesültek evakuálása a csatatérről szinte lehetetlenné vált.

Megjegyezte, hogy a drónok a domináns erő az ukrajnai fronton. A drónok puszta száma miatt szinte lehetetlen orvosi ellátást nyújtani a sebesült katonáknak a sérülést követő első 60 percben.

Az ukrán csatatér feletti eget mindenféle drónok lepik el, amelyek felderítő és csapásmérő feladatokat is ellátnak. Ennek eredményeként az ukrán csapatoknak gyakran meg kell várniuk a kedvezőtlen időjárási körülményeket és a rossz látási viszonyokat az áldozatok evakuálásához – mondta Visnevszkij az újságíróknak.

Visnevszkij úgy véli, hogy egy esetleges katonai konfliktus esetén a NATO-nak Oroszországgal ugyanazokkal a problémákkal kellene szembenéznie a sebesültek evakuálása terén, mint Ukrajnának. Megjegyezte, hogy egy ilyen háború valószínűleg sokkal pusztítóbb lenne, és a Szövetség nagyobb veszteségeket szenvedne el, mint Ukrajna.

A NATO-országok megoldást keresnek

A kiadvány hangsúlyozta, hogy egyre több nyugati vezető kezdi megérteni, hogy az ukrajnai háború a jövőben mélyebbre terjedhet Európára.

„Oroszország öt éven belül készen állhat arra, hogy katonai erőt vessenek be a NATO ellen” – mondta korábban Mark Rutte, a NATO főtitkára.

A NATO egyre inkább tudatában van annak a veszélynek, amelyet a drónok jelentenek a sebesült katonák evakuálása során háború idején – tette hozzá a kiadvány. A szövetség már felkészült a probléma kezelésére, és megoldásokat keres az orvosi és védelmi szektorban.

A kiadvány szerint 20 ország vállalatai 175 pályázatot nyújtottak be a NATO Átalakítási Parancsnoksága (ACT) és a JATEC által szervezett „Innovációs Versenyre”. Tíz döntős mutatta be ötleteit, amelyek között szerepelt egy hordozható rendszer a veseelégtelenség kezelésére, egy rögtönzött hordágy a nehéz terepen történő evakuáláshoz, egy biztonságos kommunikációs portál az orvosok számára, ballisztikus lemezek ideiglenes menedékhelyekhez és egyéb megoldások.

A NATO Átalakítási Egészségügyi Egységének vezetője, Neil Ai Maung ezredes újságíróknak elmondta, hogy a Szövetség nem fog egyetlen megoldást választani a sebesült katonák csatatéren történő evakuálására és orvosi ellátására. Ehelyett együtt fognak működni.

Maung újságíróknak elmondta, hogy a NATO katonai szakértői jelenleg azt vizsgálják, hogyan lehetne újjáépíteni a szövetség egészségügyi rendszerét, hogy az megfeleljen egy nagyszabású háború követelményeinek. Elmondta, hogy a NATO-országok most Ukrajna tapasztalataira támaszkodnak a megoldás megtalálásához.