Nem nyugszik az Etna

Továbbra sem csillapodik a több napja aktív szicíliai Etna tevékenysége, pénteken láva ömlött ki a tűzhányón mintegy 2100 méter tengerszint feletti magasságban.

Helyszíni megfigyelések szerint a lávafolyam időközben elért nagyjából 1420 méteres magasságba. Mindemellett a vulkanikus tevékenység lakatlan területet érint. A lávamező kiterjedése az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint nagyjából 2,8 kilométer.

A RAI olasz köztévé által közölt felvételeken füstfelhőket és éjszakai izzó lávakitöréseket lehetett látni. A vulkanikus tevékenység miatt a légiközlekedésre vonatkozóan továbbra is narancsszintű, vagyis a négyfokozatú skálán a harmadik legmagasabb riasztás van életben. Ugyanakkor egyelőre mindez nem volt még kihatással a cataniai nemzetközi repülőtér forgalmára.

A folyamatos megfigyelés alatt álló, több mint 3300 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. A tűzhányó pontos mérete folyton változik a kitörések során.