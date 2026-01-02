Nem mindennapi korrupcióról vallott egy volt toborzótiszt-sofőr

Jelentős vagyont, köztük aranyrudakat és több százezer hrivnya készpénzt tüntetett fel vagyonnyilatkozatában a Kirovohradi Megyei Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) egyik volt gépkocsivezetője leszerelésekor.

Több százezer hrivnya készpénzt is feltüntetett a vagyonnyilatkozatában az egyik ukrán toborzó központ volt gépkocsivezetője

Az Egységes Állami Nyilatkozattételi Nyilvántartás adatai szerint Bogdan Sevcsenko a 2025-ös évre vonatkozóan 220 ezer hrivnya értékben vallott be aranyrudakat. A dokumentum rögzíti, hogy a férfi az elbocsátásakor a nemesfém mellett 300 ezer hrivnya készpénzről is nyilatkozott – tudta meg a Kárpát Hír.

A volt sofőr jövedelmei között 200 ezer hrivnya fizetés és 75 ezer hrivnya nyugdíj szerepelt. A bevallásból az is kiderül, hogy tavasszal egy 146 ezer hrivnya értékű földterület tulajdonosa lett. Sevcsenko hivatalosan 2025-ben távozott a megyei TCK kötelékéből.

A beszámoló emlékeztet: korábban Dnyipróban egy TCK-alkalmazott sportolóktól követelt kenőpénzt, akiket fizetés megtagadása esetén mozgósítással fenyegetett meg.