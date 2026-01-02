Nagyszabású védelmi fejlesztésbe kezd Lengyelország

Lengyelország a következő két évben egy több mint 2 milliárd euró (mintegy 2,4 milliárd dollár) értékű, átfogó drónelhárító rendszert telepít keleti határaira – közölte Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes a The Guardiannek adott interjújában. A tisztviselő szerint az első védelmi képességek már hat hónapon belül, vagy akár hamarabb is működőképesek lesznek, a teljes hálózat kiépítése pedig 24 hónapot vesz igénybe.

A varsói vezetés azt követően vizsgálta felül és gyorsította fel a biztonsági terveket, hogy az idei évben több orosz drón is behatolt az ország légterébe. Szeptember 9-én például legalább 19 orosz drón sodródott át Ukrajnából Lengyelországba, ami miatt repülőtereket kellett lezárni és vadászgépeket riasztani – írja a Kárpát Hír.

Tomczyk elmondása szerint az új légvédelmi hálózatot a mintegy egy évtizede kiépített, régebbi rendszerre alapozva hozzák létre. A modernizált védelem többrétegű lesz: gépfegyvereket, ágyúkat, rakétarendszereket és drónzavaró technológiát is magában foglal majd.

A miniszterhelyettes kiemelte, hogy egyes eszközöket szigorúan csak háborús helyzetben vagy szélsőséges körülmények között vethetnek be.

„A csöves légvédelmi rendszerek használata békeidőben nehézkes, mivel mindennek, amit fellövünk, le is kell esnie valahol” – magyarázta a politikus.

A projekt költségeinek fedezéséhez Lengyelország európai forrásokat is igénybe vesz: a finanszírozás nagy része a SAFE (Security Action for Europe) védelmi hitelprogramból származik, amelyet a nemzeti költségvetés egészít ki.

„Keleti Pajzs” és civil felkészítés

A drónelhárító rendszer mellett Varsó a szárazföldi határait is megerősíti a Belarusszal és az oroszországi Kalinyingráddal közös szakaszokon. A „Keleti Pajzs” (Eastern Shield) néven ismert kezdeményezés célja egy esetleges orosz szárazföldi invázió elrettentése.

A tervek szerint minden határmenti településen logisztikai központokat hoznak létre, ahol a határátkelők azonnali lezárásához szükséges felszereléseket tárolják. Tomczyk szerint amíg Ukrajna védekezik, Európát nem fenyegeti a hagyományos értelemben vett háború, inkább provokációkra és szabotázsakciókra kell számítani.

További lengyel védelmi intézkedések