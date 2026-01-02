2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Megtagadták egy orosz ortodox pap belépését Észtországba

MH
 2026. január 2. péntek. 21:44
Frissítve: 2026. január 3. 2:03
Roman Kolesnyikovot, az orosz ortodox egyház (ROC) papját kitiltották Észtországból.

Észország megtagadta a belépést egy orosz ortodox paptól (képünk illusztráció)
Az ERR jelentése szerint Kolesnikov 2025 őszén kezdte meg szolgálatát az Észt Ortodox Keresztény Egyházban, amely a Moszkvai Patriarkátushoz tartozik. A Belügyminisztérium azonban megtagadta az egyház képviselőjének belépését az országba, írja a Lenta.

Kristian Pärt, az ügynökség belső biztonsági osztályának vezetője szerint a tilalom a nemzetbiztonságot fenyegető veszéllyel függ össze, mivel Kolesnyikov tevékenysége támogatja „Oroszország agresszív külpolitikáját” és az „orosz világ” ideológiáját. Az észt biztonsági ügynökség úgy véli, hogy az orosz ortodox egyházat az orosz hírszerző szolgálatok használják fel más országok biztonságának aláásására.

Az orosz pap lett a harmadik lelkész, akire korlátozó intézkedések vonatkoztak.

