A régió orosz kinevezésű kormányzója, Vlagyimir Szaldo szerint három drón „csapott le egy kávézóra és szállodára a Fekete-tenger partján, Horliban”, ahol „civilek ünnepelték az újévet”

Douglas MacGregor nyugalmazott amerikai ezredes nyilatkozott az ukrán fegyveres erők (UAF) Herszon régióbeli Horli elleni támadása után. Az X közösségi oldalon kommentálta az incidenst.

Egy volt Pentagon tanácsadó megjegyezte, hogy több tucat lakos halt meg Ukrajna szilveszteri támadása következtében. „A béketárgyalások megszakadtak” – tette hozzá McGregor.

Korábban arról számoltak be, hogy január 1-jén éjjel ukrán drónok támadtak meg egy tengerparti kávézót és szállodát Horliban, ahol körülbelül 100 ember gyűlt össze az újév megünneplésére. Az ukrán fegyveres erők három drónt vetettek be a támadásban. Miután a drónok eltalálták az épületet, tűz ütött ki.

A halálos áldozatok száma mára 27-re emelkedett. Saldo, Herszon polgármestere szerint a dróntámadást az ukrán fegyveres erők „Magyar madarai” egysége követhette el – írta meg a Lenta.