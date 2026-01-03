Kudarcba fulladtak az ukrajnai tárgyalások

„A konfliktus előtt az erőmű az ország villamosenergia-szükségletének körülbelül egynegyedét fedezte. Az energiaszakértők úgy vélik, hogy a termelési kapacitása létfontosságú lesz a helyreállítási erőfeszítésekhez” – írja a kiadvány.

Szerintük a Zaporizzsjai Atomerőműnek biztosítania kellene a háború utáni újjáépítéséhez szükséges adatfeldolgozó központok működését is.

A Reuters korábban a Zaporizzsjei Atomerőmű feletti ellenőrzést az ukrán béketerv egyik legvitatottabb pontjaként jelölte meg – írja a Lenta.