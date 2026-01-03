2026. január 8., csütörtök

Kudarcba fulladtak az ukrajnai tárgyalások

A zaporizzsjai atomerőmű jelentett akadályt a béketárgyalások során?

 2026. január 3. szombat. 9:24
A zaporizzsjei atomerőmű (ATM) kérdése buktatóvá vált az ukrajnai konfliktus rendezését célzó béketárgyalásokon.

Kudarcba fulladtak az ukrajnai tárgyalások
Zaporizzsjai atomerőmű
Fotó: AFP/Olga Maltseva

„A konfliktus előtt az erőmű az ország villamosenergia-szükségletének körülbelül egynegyedét fedezte. Az energiaszakértők úgy vélik, hogy a termelési kapacitása létfontosságú lesz a helyreállítási erőfeszítésekhez” – írja a kiadvány.

Szerintük a Zaporizzsjai Atomerőműnek biztosítania kellene a háború utáni újjáépítéséhez szükséges adatfeldolgozó központok működését is.

A Reuters korábban a Zaporizzsjei Atomerőmű feletti ellenőrzést az ukrán béketerv egyik legvitatottabb pontjaként jelölte meg – írja a Lenta.

