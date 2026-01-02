Külföld
Egy titokzatos haláleset
Az oroszok szerint megrendezett videót tett közzé az ukrán hírszerzés
A dokumentum szerint az ukrán hírszerző tisztek „egy összetett, többlépcsős különleges műveletet hajtottak végre”, amelynek során két drón segítségével megrendezték az RDC vezetőjének halálát.
Kapusztyin haláláról december 27-én érkezett jelentés. Az orosz védelmi minisztérium kijelentette , hogy egy orosz FPV drón csapása következtében vesztette életét, miközben „harci küldetéseket hajtott végre”. További részleteket nem közöltek.
Január 1-jén Kirill Budanov, az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának vezetője (akit Oroszországban terroristaként és szélsőségesként tartanak számon) bejelentette, hogy az RDC alapítójának halálát megrendezték, hogy azonosítsák az orosz hírszerző szolgálatok ügynökeit.
Másnap Alekszej Zsivov katonai blogger rámutatott , hogy még ha Kapusztyin életben is marad, végső soron akkor is kiiktatják – számolt be a Lenta.