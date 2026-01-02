Egy titokzatos haláleset

Az oroszok szerint az ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatósága (GUR) megrendezett videót tett közzé Gyenyisz Kapusztyin, az Orosz Önkéntes Hadtest (RVC, terrorszervezetként nyilvántartott és Oroszországban betiltott) alapítójának meggyilkolásáról. A videót a hivatal Telegram csatornáján tették közzé.

Kirilo Budanov elismerte, hogy az RDC alapítójának halálát megrendezték

A dokumentum szerint az ukrán hírszerző tisztek „egy összetett, többlépcsős különleges műveletet hajtottak végre”, amelynek során két drón segítségével megrendezték az RDC vezetőjének halálát.

Kapusztyin haláláról december 27-én érkezett jelentés. Az orosz védelmi minisztérium kijelentette , hogy egy orosz FPV drón csapása következtében vesztette életét, miközben „harci küldetéseket hajtott végre”. További részleteket nem közöltek.

Január 1-jén Kirill Budanov, az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának vezetője (akit Oroszországban terroristaként és szélsőségesként tartanak számon) bejelentette, hogy az RDC alapítójának halálát megrendezték, hogy azonosítsák az orosz hírszerző szolgálatok ügynökeit.

Másnap Alekszej Zsivov katonai blogger rámutatott , hogy még ha Kapusztyin életben is marad, végső soron akkor is kiiktatják – számolt be a Lenta.