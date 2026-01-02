Őrület Nagy-Britanniában

Egy kettős gyilkos, aki túszul ejtett egy börtönőrt, és Abu Qatada gyűlöletprédikátor szabadon bocsátását követelte, 240 ezer fontnyi, adófizetők által finanszírozott kártérítést kapott Nagy-Britanniában.

Fuad Awalét áthelyezték egy veszélyes elítéltek számára fenntartott különleges elkülönítő egységbe, miután egy másik elítélttel együtt lesből támadtak egy börtönőrre, és megfenyegették, hogy megölik.

Awale az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkelyére hivatkozva azt állította, hogy az elkülönítése – amelynek célja, hogy megakadályozza a tisztek bántalmazását és a fogvatartottak radikalizálását – megsértette az élethez való jogát, amelyet persze áldozatai esetében nem tartott fontosnak.

David Lammy, az igazságügyi miniszter most beleegyezett, hogy 7500 font kártérítést és 234 ezer font perköltséget fizet, miután az elítélt gyilkos kijelentette, hogy „súlyos depresszióban” szenvedett.

A bíróság meghallgatta, hogy Awale korábban kérte, hogy kapcsolatba léphessen Lee Rigby brit katona egyik szélsőséges muszlim gyilkosával – de a kérelmet „terrorizmusellenes aggályok” miatt elutasították. Ő és egy bűntársa követelték Qatada, a gyűlöletbeszéde miatt elítélt muszlim prédikátor szabadon bocsátását is, akit terrorizmus vádjával Jordániába toloncoltak, valamint Roshonara Choudhry szabadon bocsátását, aki 2010-ben megkéselte Stephen Timms munkáspárti képviselőt.

A Legfelsőbb Bíróság helyt adott Awalének az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott fellebbezésének: a bíró szerint jelentős mértékű beavatkozás történt a felperes magánéletébe.

Robert Jenrick, a konzervatív árnyék-igazságügyi miniszter „beteg viccnek” nevezte a döntést.

Awalét 2013 januárjában, 25 éves korában legalább 38 év börtönbüntetésre ítélték, miután egy Milton Keynes-i sikátorban fejbe lőtte a 19 éves Mohammed Abdi Farah-t és a 18 éves Amin Ahmed Ismailt egy drogvita miatt. További hat év börtönbüntetést kapott, miután 2013-ban túszul ejtett egy börtönőrt, és azzal fenyegette, hogy megöli. A szélsőséges egy éles eszközt szegezett a rendőr torkának, amivel egy székhez szegezte, és azt mondta: „Ne küzdj, megöltem két embert – megöllek téged is!”– írja a mandiner.