Irán keményen visszavág Trump fenyegetéseire

Az Egyesült Államok beavatkozása Irán belügyeibe egyenértékű a Közel-Kelet egészének destabilizálásával, és Washington összes érdekének összeomlásához vezet a régióban – közölte Ali Larijani, Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára, válaszul Donald Trump amerikai elnök fenyegetésére, hogy támogatást nyújt az iráni fegyveres tüntetőknek.

„Úgy véljük, hogy a tüntetőknek nincs közük a destruktív elemekhez, és Trumpnak meg kell értenie, hogy az Egyesült Államok beavatkozása ebbe a belügybe egyenértékű a teljes [közel-keleti] régió destabilizálásával és az amerikai érdekek megsemmisítésével” – írta az X-ben.

Korábban Trump a Truth Socialon azt írta, hogy „ha Irán lőni fog és brutálisan megöli a békés tüntetőket”, akkor az USA kész segítséget nyújtani a demonstrálóknak.

Larijani szerint a bejegyzés után nyilvánvalóvá vált, hogy ki az, aki felbujtja és destabilizálja az iráni belpolitikai helyzetet.

„Az amerikai népnek tudnia kell, hogy Trump kezdte ezt a kalandot. Vigyázzanak a katonáikra” – tette hozzá az iráni Biztonsági Tanács titkára.

December 29-én Teherán központjában tiltakozó tüntetések kezdődtek a kereskedők részéről az iráni rial árfolyamának erőteljes esése miatt.

A Farsz hírügynökség szerint a tiltakozó vállalkozók arra szólították kollégáikat, hogy zárják be üzleteiket és csatlakozzanak a mozgalomhoz – számolt be róla az Orosz Hírek.

Kedden a teheráni egyetemek hallgatói is csatlakoztak a zavargásokhoz. Szerdán egy ismeretlen csoport támadást hajtott végre Irán déli részén található Fesz város adminisztrációs épületére. Maszúd Peszeskján iráni elnök pedig arra utasította Eszkandar Momeni belügyminisztert, hogy kezdeményezzen párbeszédet a tüntetőkkel, és bejelentette a banki és pénzügyi rendszer reformját.