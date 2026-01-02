Külföld
Irán keményen visszavág Trump fenyegetéseire
Az USA beavatkozása összeomláshoz vezethet?
„Úgy véljük, hogy a tüntetőknek nincs közük a destruktív elemekhez, és Trumpnak meg kell értenie, hogy az Egyesült Államok beavatkozása ebbe a belügybe egyenértékű a teljes [közel-keleti] régió destabilizálásával és az amerikai érdekek megsemmisítésével” – írta az X-ben.
Korábban Trump a Truth Socialon azt írta, hogy „ha Irán lőni fog és brutálisan megöli a békés tüntetőket”, akkor az USA kész segítséget nyújtani a demonstrálóknak.
Larijani szerint a bejegyzés után nyilvánvalóvá vált, hogy ki az, aki felbujtja és destabilizálja az iráni belpolitikai helyzetet.
„Az amerikai népnek tudnia kell, hogy Trump kezdte ezt a kalandot. Vigyázzanak a katonáikra” – tette hozzá az iráni Biztonsági Tanács titkára.
December 29-én Teherán központjában tiltakozó tüntetések kezdődtek a kereskedők részéről az iráni rial árfolyamának erőteljes esése miatt.
A Farsz hírügynökség szerint a tiltakozó vállalkozók arra szólították kollégáikat, hogy zárják be üzleteiket és csatlakozzanak a mozgalomhoz – számolt be róla az Orosz Hírek.
Kedden a teheráni egyetemek hallgatói is csatlakoztak a zavargásokhoz. Szerdán egy ismeretlen csoport támadást hajtott végre Irán déli részén található Fesz város adminisztrációs épületére. Maszúd Peszeskján iráni elnök pedig arra utasította Eszkandar Momeni belügyminisztert, hogy kezdeményezzen párbeszédet a tüntetőkkel, és bejelentette a banki és pénzügyi rendszer reformját.