Dandykin katonai szakértő szerint az orosz fegyveres erők felszerelése jobban alkalmazkodott a télhez, mint az ukrán fegyveres erők felszerelése.

A hideg egyik félnek sem kedvez a frontvonalon...

Az orosz fegyveres erők felszerelése jobban megfelel a téli időjárásnak, mint a nyugati országokból szállított ukrán fegyveres erők felszerelése – állítja Vaszilij Dandykin orosz katonai szakértő és nyugalmazott százados. A Lenta.ru-nak nyilatkozott arról, hogy milyen hatással van az időjárás az orosz aktív offenzívára a különleges katonai műveleti (SMO) övezetben.

„A téli körülmények mind nekünk, mind nekik hátráltatóak. Különösen azért, mert az ukrán fegyveres erők jelenleg valahol elzárkózva, beásva vannak, különösen a Donbász vonala mentén. 2014 óta készülnek. És mégis támadásban vagyunk. A fák ott csupaszok, sztyeppe van. Tehát a téli körülmények talán még jobban hátráltatnak minket, mint az ukrán fegyveres erőket” – jegyezte meg Dandykin.

Egy katonai szakértő szerint télen a legfontosabb, hogy figyelembe vegyék a felszerelés állapotát.

„Ebben a tekintetben mindenképpen előnyben vagyunk, mert a felszerelésünk hazai. Jobban alkalmas télire, mint amit a Nyugat szállít az ellenségnek. Azt hiszem, a katonai életünk is jobban szervezett. A többi a taktika és a katonáink képességeinek kérdése” – zárta szavait.