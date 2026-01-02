Hatalmas nyomás alatt Ukrajna

Az ukrán erők egyre nagyobb nyomás alá kerülnek az ország déli részén. Bár a kevésbé felszerelt egységek létszámbeli fölényben vannak, az orosz brigádok az elmúlt hetekben így is több száz négyzetkilométernyi területet foglaltak el.

Hóban és fagyban is kitartanak az ukrán hadsereg katonái

Az oroszok nyílt vidéken haladtak előre Zaporizzsja déli régiójának több részén. Az ország biztonsági szolgálatának (SZBU) egyik ukrán tisztje szerdán a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a helyzet a régióban igen „intenzív”.

„Az ellenség megpróbálja megerősíteni tárgyalási pozícióját azzal, hogy további területeket próbál elfoglalni” – mondta a tiszt, aki a „Bankir” hívójelet használja.

Az oroszok kis gyalogoscsoportokat használnak, „akik bármilyen eszközzel, bármilyen útvonalon megpróbálnak áttörni a legkevésbé védett pozíciókba” – tette hozzá.

A közelmúltbeli harcok nagy része Huliaipole városában és környékén zajlottak. Huliaipole mintegy 80 kilométerre keletre fekszik a regionális fővárostól, Zaporizzsjától, amelynek háború előtti lakossága meghaladta a 700 000 főt.

A vasárnapi találkozón, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vett, Andrej Ivanajev vezérezredes, a régió orosz parancsnoka azt állította, hogy a várost elfoglalták. Ivanajev azt mondta Putyinnak, hogy erői december eleje óta 210 négyzetkilométernyi területet foglaltak el a Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyékben, táplálva a Kreml narratíváját, miszerint Oroszország végül eléri célját, és elfoglalja Kelet- és Dél-Ukrajna négy régióját.

A Deepstate nem hivatalos ukrán konfliktustérképező cég hétfőn arról számolt be, hogy az ukrán csapatok továbbra is tartják állásaikat Huliaipole egyes részein, de ez mostanra „szürke zónává” vált, az oroszoknak „sokkal több emberük” volt. A Deepstate szerint a városban nehéz volt megerősíteni a pozíciókat, mivel alacsony fekvésű.

Az ukránok nagymértékben támaszkodnak a drónokra azokon a területeken, ahol gyalogsághiányban szenvednek. Nyílt vidéken hatékonyak az orosz szakaszok kiiktatásában. Az elhagyatott épületekből és pincékből álló beépített területek azonban védelmet nyújtanak az előrenyomuló csapatoknak.

Múlt héten az orosz csapatok elfoglalták a Huliaipole-i ukrán parancsnoki állást, és átvizsgálják az otthagyott laptopokat és fájlokat.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka elismerte, hogy a parancsnoki állást „a gyenge védelem” miatt foglalták el.

„Egy területi dandár „nem tudott ellenállni az ellenség nyomásának a harcok során” – mondta Szirszkij –, és fokozatosan visszavonult, de bírálta a zászlóaljat, amiért bizalmas információkat hagyott hátra.

„Az ukrán erők valószínűleg csak (Huliaipole) nyugati részen maradnak” – állítja egy másik független megfigyelő, a Conflict Intelligence Team (CIT).

„Ilyen körülmények között Huliaipole, Pokrovszkhoz hasonlóan, már gyakorlatilag elfoglalásra kerülhet” – áll a közleményben.

„Ezek a csapatok hosszú ideig megtartották állásaikat, és az elmúlt hónapokban rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek el, mégsem kerültek át a hátországba pihenésre és újjáépítésre” – tette hozzá a CIT.

A Huliaipole-ban történtek az ukrán hadsereg dilemmájának lényegéhez nyúlnak. Több kommentátor szerint csapataik hatalmas túlerőben vannak az 1000 kilométeres frontvonal egyes szakaszain, és küzdenek a további erők mozgósításával a veszteségek kompenzálására.

„Ez azt jelenti, hogy a parancsnokoknak nehéz döntéseket kell hozniuk arról, hogy hol támadjanak, hol védekezzenek, és hol reménykedjenek abban, hogy az oroszok nem használják ki az ukrán vonalakban lévő réseket” – írta David Axe elemző szerdán.

„Néhány területi zászlóaljtól nem várható el, hogy feltartóztasson egy orosz gépesített lövészdandárt, különösen akkor, ha a területiek nem kapnak erős támogatást a szomszédos tüzérségi és drónegységektől” – jegyezte meg Axe.

A déli ukrán erők közötti koherens parancsnokság hiánya, valamint az a döntés, hogy más területek, például Pokrovszk és Kupianszk védelmét helyezték előtérbe, valószínűleg szintén hozzájárult a déli helyzet romlásához.

December közepén az ukrán parancsnokság több elit egységet irányított Huliaipole felé, de „túl kevés és túl későn” mentették meg a várost – mondta Axe.