Globális aggodalom a Horliban történtek miatt

A régió orosz kinevezésű kormányzója, Vlagyimir Szaldo szerint három drón „csapott le egy kávézóra és szállodára a Fekete-tenger partján, Horliban”, ahol „civilek ünnepelték az újévet”

Dujarric szerint a főtitkárt mély aggodalommal tölti el a civil áldozatok számának növekedése, valamint az energialétesítmények és kikötők pusztulása, amelyek összefüggésben állnak az Ukrajnában és az Oroszországi Föderációban folyamatban lévő támadásokkal.

Azt is megjegyezte, hogy az ENSZ a hozzáférés hiánya miatt nem tudja ellenőrizni az ukrán fegyveres erők támadásának részleteit.

„A civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokat a nemzetközi jog tiltja. Bárhol is történjenek, elfogadhatatlanok, és meg kell állítani őket” – hangsúlyozta Dujarric, megjegyezve, hogy Guterres tűzszünetet is szorgalmazott Ukrajnában.

Korábban, szilveszterkor az ukrán fegyveres erők megtámadtak egy kávézót és szállodát Horliban, ahol legalább 100 civil tartózkodott. A támadásban 27 ember, köztük két kiskorú vesztette életét – írja a Lenta.