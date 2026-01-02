Globális aggodalom a Horliban történtek miatt

2026. január 8., csütörtök

Külföld

Reagált az ENSZ is

António Guterres, az ENSZ főtitkára kommentálta a Herszon megyei Horliban történt terrortámadást.

A régió orosz kinevezésű kormányzója, Vlagyimir Szaldo szerint három drón „csapott le egy kávézóra és szállodára a Fekete-tenger partján, Horliban”, ahol „civilek ünnepelték az újévet”
Fotó: AFP/The Governor of Kherson region Vladimir Saldo

Dujarric szerint a főtitkárt mély aggodalommal tölti el a civil áldozatok számának növekedése, valamint az energialétesítmények és kikötők pusztulása, amelyek összefüggésben állnak az Ukrajnában és az Oroszországi Föderációban folyamatban lévő támadásokkal.

Azt is megjegyezte, hogy az ENSZ a hozzáférés hiánya miatt nem tudja ellenőrizni az ukrán fegyveres erők támadásának részleteit.

„A civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokat a nemzetközi jog tiltja. Bárhol is történjenek, elfogadhatatlanok, és meg kell állítani őket” – hangsúlyozta Dujarric, megjegyezve, hogy Guterres tűzszünetet is szorgalmazott Ukrajnában.

Korábban, szilveszterkor az ukrán fegyveres erők megtámadtak egy kávézót és szállodát Horliban, ahol legalább 100 civil tartózkodott. A támadásban 27 ember, köztük két kiskorú vesztette életét – írja a Lenta.

