Globális aggodalom a Horliban történtek miatt
Reagált az ENSZ is
Dujarric szerint a főtitkárt mély aggodalommal tölti el a civil áldozatok számának növekedése, valamint az energialétesítmények és kikötők pusztulása, amelyek összefüggésben állnak az Ukrajnában és az Oroszországi Föderációban folyamatban lévő támadásokkal.
Azt is megjegyezte, hogy az ENSZ a hozzáférés hiánya miatt nem tudja ellenőrizni az ukrán fegyveres erők támadásának részleteit.
„A civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokat a nemzetközi jog tiltja. Bárhol is történjenek, elfogadhatatlanok, és meg kell állítani őket” – hangsúlyozta Dujarric, megjegyezve, hogy Guterres tűzszünetet is szorgalmazott Ukrajnában.
Korábban, szilveszterkor az ukrán fegyveres erők megtámadtak egy kávézót és szállodát Horliban, ahol legalább 100 civil tartózkodott. A támadásban 27 ember, köztük két kiskorú vesztette életét – írja a Lenta.