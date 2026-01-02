Fény a romok között

Ljudmil Sramko 2024-ben hagyta el Kijevet kislányaival, hogy elkerülje a bombázásokat és az áramszüneteket. Egy évvel később azonban 16 órás áramszünet érte Nyugat-Ukrajnában.

A 40 éves nő felidéz egy kétnapos, nem tervezett áramszünetet a fővárosi lakásában 2024 nyarán, amikor 40 Celsius-fok volt. „Rendkívül nehéz volt gyerekekkel” – mondta a CNN-nek. Nemcsak a légkondicionálót nem tudta bekapcsolni, de főzni és a liftet sem tudta használni. Amikor Sramko új városba költözött az akkor egyéves ikrei, Oleksandrával és Jelizavetával, olyan lakást keresett, amelyben olyan áramszünet-biztos felszereltség volt , amilyenek Kijevben nem volt, például gáztűzhely. Az elmúlt évben Sramkónak ismét áramszünetekkel kellett együtt élnie, de ezúttal télen. A legtöbb ukrán otthonban áramszünet esetén a fűtés is leáll.

Oroszország az elmúlt hetekben drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajna energiainfrastruktúráját, a korábbi teleken is alkalmazott taktikát alkalmazva. A csapások miatt országszerte több tízezer ember maradt áram és fűtés nélkül a fagyos téli hőmérsékletek közepette. Ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogalmazott, az ilyen támadások célja „káosz teremtése és a lakosságra gyakorolt ​​pszichológiai nyomás”.

A december 27-i kijevi hatalmas sztrájkok miatt a főváros lakóépületeinek több mint 40%-a fűtés nélkül maradt. Átlagosan napi 9,5 órán keresztül nem volt áram a kijevi lakosoknak decemberben. Mivel az ország energiarendszere túlterhelt, az energiaszolgáltató vállalatoknak folyamatos áramszüneteket kellett ütemezniük, és az ukránok életét mostantól ezek az ütemtervek irányítják.

A kisgyermekes anyák amint visszatér az áram, sietve mossák ki a nagy mennyiségű gyerekruhát. Az idősebb emberek pedig várják az áramszolgáltatást, hogy használhassák a liftet és kimehessenek az utcára.

Néhány kávézó és étterem attól függően változtatja az étlapját és az árait is, hogy a hálózatról vagy dízelgenerátorokról használnak-e áramot. Kamjanec-Podilszkij, a nyugat-ukrajnai város, ahol Sramko most él, esténként nincs kivilágítva – mondta. Ezért a férjével reggel, még sötétedés előtt kiviszik a gyerekeiket. Az ikrek már annyira hozzászoktak a generátorok zúgásához, hogy békésen alszanak, bármilyen zajos is legyen – tette hozzá.

Sok ukrán számára a legnehezebb a bizonytalanság, mivel a könyörtelen orosz támadások súlyosbítják a tervezett áramszüneteket.

„Folyamatosan aggódunk” – mondta Sramko. „Mindig azon gondolkodunk, hogy mi fog történni ezután. Mi lesz, ha például két-három napig nem lesz áram? Mi lesz, ha nem tudjuk feltölteni az akkumulátorainkat?”

Az elemek áramellátást biztosítanak olyan lámpáknak, amelyeket áramszünet esetén lehet használni – hordozható erőműveknek –, valamint mobiltelefonoknak és laptopoknak.

Nemcsak az áram és a fűtés szünetelhet napokra. Az Odessza kikötőváros elleni, december 13-ára virradó éjszakai orosz támadás a vízellátást is súlyosan érintette.

„Apokaliptikusnak” tűnt az az éjszaka – mondta Valerija, az odesszai lakos a CNN-nek.

„Az éjszaka egyszerűen szörnyű volt, ballisztikus (rakéták), Shahed-ek (iráni drónok) és légvédelemmel. Egész éjjel nem aludtam, a folyosón bujkáltam. A csapások után azonnal lekapcsolták a villanyt, a vizet és a fűtést” – mondta.

„Másnap reggel elmentem egy kávézóba, hogy feltöltsem a telefonom, felmelegedjek és megreggelizzek, mert otthon nem tudtam semmit főzni”. Kint még a közlekedési lámpák sem működtek, mondta Valerija.

A kávézóban sem volt folyóvíz, így a mosdók nem működtek, és a csapvíz, amelyet általában ingyen biztosítottak, nem volt elérhető.

A folyóvíz hiánya nem akadályozta meg Pavlo Szmirnovot, az Odesszai Nemzeti Akadémiai Opera- és Balettszínház szólistáját abban, hogy zuhanyozzon: december 13-án feltöltött egy videót a közösségi médiába, amelyen egy irodai vízadagolóból és egy hordozható akkumulátorból összeállított rögtönzött zuhany látható. „Legyőzhetetlen zuhanynak” nevezte. Közzétett egy videót is, amelyen egy áramszünet alatt a sötétben táncol a gyerekeivel.

Más tevékenységek jobban függenek az áramellátástól. De itt is talált egy kerülő megoldást az egyik iskola.

„A hétéves fiam vív” – mondta Okszana Daniluk, egy háromgyermekes kijevi anya. „Az iskolákban vannak generátorok, de egyetlen generátor sem bírja ki 16 órán át áram nélkül.” Decemberben súlyosbodtak az áramkimaradások, némelyik 16 órán át tartott.„A vívófelszerelés egy része elektromos áramtól függ” – mondta a CNN-nek. „Ez egy professzionális felszerelés, amely világít, ha eltalálják. Természetesen, amikor nincs áram, lehetetlen ezeket az érzékelőket csatlakoztatni... így az edző megpróbál egyedül számolni.”

Daniluk és családja szemszögéből az élet nem áll meg , amikor kialszanak a villanyok. „Semmi sem áll meg. Az iskolák továbbra is bajnok sportolókat képeznek. A zeneiskolák akadémiai koncertekre készülnek. Más szóval, a fény hiánya nem ok arra, hogy abbahagyjuk az életet” – mondta.

Nyugat-Ukrajnában Sramko azt állítja, hogy a világnak nem sajnálnia kellene Ukrajnát, hanem támogatnia kellene.

„Mindezek ellenére egyre erősebbek vagyunk. Függetlenül attól, hogy hol vagyunk, mindannyian az életünkért küzdünk” – mondta.

Hozzátette: „Lehet, hogy már elfelejtettük, milyen életünk volt, mert négy év háború túl sok. De okos nemzet vagyunk. És megérdemeljük, hogy a világ egyesüljön körülöttünk, és segítsen nekünk átvészelni ezt az időszakot.”