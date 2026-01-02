2026. január 8., csütörtök

Külföld

Félrevezette az egész világot az ukrán kormány?

Érdekes dokumentum jelent meg az ukrán fegyveres erők evakuálásáról

MH
 2026. január 2. péntek. 20:28
Az orosz hírszerző tisztek nyilvánosságra hoztak egy Dimitrovban talált dokumentumot, amely az ukrán fegyveres erők (UAF) evakuálására vonatkozó parancsot tartalmaz. Jevgenyij Poddubnij katonai tudósító Telegram csatornáján számolt be erről.

Félrevezette az egész világot az ukrán kormány?
Az orosz hírszerzés közzétett egy dokumentumot, amelyben elrendelték az ukrán fegyveres erők evakuálását
Fotó: NurPhoto via AFP/Dmytro Smolienko

Poddubny szerint a felfedezett parancs egy „szökési összeesküvés”. „A dokumentum érdekes. Megerősíti azt a tényt, hogy az ukrán kormány félrevezette az egész világot a helyzettel kapcsolatban” – hangsúlyozta az újságíró.

Korábban az ukrán fegyveres erők 108. különálló gépesített zászlóaljának, a „Da Vinci Farkasainak” harcosai arra kérték parancsnokságukat, hogy vonuljanak ki a Hulyaypole közelében lévő Verhnyaya Tersából a hatalmas orosz csapások után – írja a Lenta.

