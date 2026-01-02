Az orosz hírszerző tisztek nyilvánosságra hoztak egy Dimitrovban talált dokumentumot, amely az ukrán fegyveres erők (UAF) evakuálására vonatkozó parancsot tartalmaz. Jevgenyij Poddubnij katonai tudósító Telegram csatornáján számolt be erről.

Poddubny szerint a felfedezett parancs egy „szökési összeesküvés”. „A dokumentum érdekes. Megerősíti azt a tényt, hogy az ukrán kormány félrevezette az egész világot a helyzettel kapcsolatban” – hangsúlyozta az újságíró.

Korábban az ukrán fegyveres erők 108. különálló gépesített zászlóaljának, a „Da Vinci Farkasainak” harcosai arra kérték parancsnokságukat, hogy vonuljanak ki a Hulyaypole közelében lévő Verhnyaya Tersából a hatalmas orosz csapások után – írja a Lenta.